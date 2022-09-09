Коммунальный час во флотской столице: основной вопрос - ход подключения жилфонда к отоплению

Под руководством главы ЗАТО город Североморск Олега Прасова вчера состоялся традиционный «коммунальный час» - заседание с участием представителей администрации города, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Основным вопросом стал ход подключения жилфонда к отоплению.

Напомним, что планировалось начинать подавать теплоноситель в многоквартирные дома с 5 сентября, и прогноз погоды вроде бы этому благоприятствовал. Однако затем сообщения синоптиков изменились: стали обещать северный ветер, слякоть и низкую температуру, причем на длительную перспективу. В результате такого резкого перепада квартиры рисковали быстро выстудиться. Поэтому в план подключения были внесены изменения, первое тепло пошло в квартиры уже с 15 часов 2 сентября.

Наладка системы отопления в домах требует от 5 до 10 дней. Уже прошло 6 дней, во время коммунального часа обсудили результаты. Во-первых, все котельные подключены и работают. Во-вторых, точечная наладка общедомового оборудования управляющими компаниями происходит достаточно оперативно – идёт устранение завоздушенностей в батареях, ликвидация крупных и мелких аварий. Для примера, накануне поступило 65 заявок с жалобами на какие-либо проблемы с отоплением, что на самом деле, учитывая число домов в Североморске, не так уж много.

Группа компаний СЖКХ для незамедлительного реагирования на вопросы, связанные со стартом отопительного сезона, открыла «горячую линию». Написать о проблемах с подключением тепла можно в «ВКонтакте» сообщением в группу «СЖКХ». В нём необходимо указать полный адрес (улицу, дом, квартиру), по какому конкретно стояку отсутствует отопление и оставить номер телефона для связи. Также сообщать о проблемах с подключением можно на многоканальный телефон аварийно-диспетчерской службы компании 05 (с мобильного 8 (81537) 05111 или 05000).

Управляющие компании напоминают североморцам о необходимости открывать вентили на своих батареях, а также о стравливании воздуха жителями верхних этажей.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12783-kommunalnyy-chas-71/