«Коммунальный час» во флотской столице: от борьбы с коронавирусом – до общедомовых приборов учёта

Традиционный «коммунальный час» под председательством врио главы ЗАТО г.Североморск Андрея Федулова начался с обсуждения вопроса дезинфекции помещений общего пользования и общественных пространств. Ситуация с распространением короновирусной инфекции в регионе остаётся напряженной, поэтому профилактике надо удалить ещё больше внимания.

- Санобработку необходимо проводить своевременно и качественно, - отметил Андрей Федулов.

Обсудили на «коммунальном часе» и аварийное отключение в районе Верхней Ваенги, которое произошло 18 ноября. Контроль за выполнением работ был постоянным. Службы сработали слажено и быстро. К вечеру последствия аварии были устранены.

За минувшую неделю сотрудниками комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск проведено 12 рейдов, в ходе которых были выписаны требования устранить замечания в отношении 14 МКД. Одна из главных претензий - недостаточное освещение придомовых территорий. Близится полярная ночь, фонари во дворах должны работать.

- Работы по устранению проблем с освещением должны проводиться регулярно, а не только по требованию. Рекомендую всем организовать мониторинг ситуации и оперативно устранять проблемы, – подчеркнул врио главы ЗАТО г.Североморск.

Наметилась положительная динамика в вопросе ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учёта. Если процесс и дальше будет продвигаться такими темпами, к середине января–началу февраля управляющие компании выйдут на стопроцентное оприборивание домов флотской столицы.

Ещё одна хорошая новость – завершается финальный этап переоборудования мусорных площадок под контейнеры нового типа. Андрей Федулов ещ раз обратился к представителям управляющих компаний с просьбой максимально поспособствовать скорейшему завершению работ.