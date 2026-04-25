«Коммунальный час» во флотской столице: уборка мусора, содержание пешеходных маршрутов, ремонт теплосетей

Вопросы уборки мусора, ремонта теплотрасс и содержания пешеходных маршрутов обсуждали в конце недели в администрации ЗАТО г. Североморск во время традиционного «коммунального часа». Провел его врио главы ЗАТО Виталий Карпушкин.

Как было отмечено, на этой неделе группа муниципального контроля провела осмотр дворов на улицах Сафонова, Сгибнева, Кортик, а также в посёлках Щукозеро и Сафоново. Уборка ведётся, но проблемные моменты остаются. Особого внимания требует ул. Капитана Елькина в Сафоново, откуда поступают жалобы на мусор. В понедельник с проверкой в посёлке снова будут работать инспекторы муниципального контроля. За выявленные нарушения управляющая компания будет привлечена к административной ответственности.

В связи с апрельскими снегопадами и перепадами температур подрядчикам указано на необходимость оперативного устранения скользкости на всех пешеходных маршрутах.

Важный вопрос - капитальный ремонт сетей теплоснабжения. Филиал «Североморская теплосеть» АО «МЭС» поэтапно ведёт замену теплосетей. На ул. Кирова, 8 работы завершаются. На очереди – ул. Кирова, 10. При переврезке смонтированных трубопроводов приходится приостанавливать подачу теплоносителя. Эта мера вынужденная, но необходимая, было отмечено на совещании.

 

 

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-PRO Деньги (16+)Суммарная задолженность по заработной плате в стране увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 47,1%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 76 копеек, доллар укрепляется на 69 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 и 27 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
