«Коммунальный час» во флотской столице: уборка мусора, содержание пешеходных маршрутов, ремонт теплосетей

Вопросы уборки мусора, ремонта теплотрасс и содержания пешеходных маршрутов обсуждали в конце недели в администрации ЗАТО г. Североморск во время традиционного «коммунального часа». Провел его врио главы ЗАТО Виталий Карпушкин.

Как было отмечено, на этой неделе группа муниципального контроля провела осмотр дворов на улицах Сафонова, Сгибнева, Кортик, а также в посёлках Щукозеро и Сафоново. Уборка ведётся, но проблемные моменты остаются. Особого внимания требует ул. Капитана Елькина в Сафоново, откуда поступают жалобы на мусор. В понедельник с проверкой в посёлке снова будут работать инспекторы муниципального контроля. За выявленные нарушения управляющая компания будет привлечена к административной ответственности.

В связи с апрельскими снегопадами и перепадами температур подрядчикам указано на необходимость оперативного устранения скользкости на всех пешеходных маршрутах.

Важный вопрос - капитальный ремонт сетей теплоснабжения. Филиал «Североморская теплосеть» АО «МЭС» поэтапно ведёт замену теплосетей. На ул. Кирова, 8 работы завершаются. На очереди – ул. Кирова, 10. При переврезке смонтированных трубопроводов приходится приостанавливать подачу теплоносителя. Эта мера вынужденная, но необходимая, было отмечено на совещании.

