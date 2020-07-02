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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.20 15:10

«Коммунальный час» задаёт ритм работ в Североморске

Проведение ямочного ремонта, своевременный покос травы и уборка песка - основные темы «коммунального часа», который прошёл 2 июля под председательством главы ЗАТО Североморск Владимира Евменькова в уже привычном режиме конференц-связи.

Муниципалитет заявленный изначально объем в 5 тысяч кв. метров ямочного ремонта уже выполнил, чего не скажешь об управляющих компаниях. Крайне неохотно, с длительной раскачкой берутся они за устранение ям на своих придомовых территориях. Каждая из «управляшек» отчиталась на совещании о ближайших планах по этому вопросу. Так, группа «СЖКХ» заявила о начале работ по ул.Кирова, 5 и 11, и переходе в ближайшее время к домам по ул.Инженерной, 1 и 7а, и дальше – на ул.Колышкина и Гаджиева. УК «Север» приступает к ремонту асфальта по ул.Морской, 10. «Инвест-ЖКХ» готовится починить дороги у своих домов по ул.Гвардейской, Инженерной и Фулика.

В развернувшейся на совещании дискуссии на предмет того, кто должен асфальтировать проезд у «Магнита» в районе дома по ул.Инженерной, 11, выяснилось, что проезд относится к придомовой территории данного дома - следовательно «Инвест» обязан в ближайшее время его облагородить. УК «Прогресс» планирует заняться ремонтом дворовых проездов по ул.Сафонова, 17, двора по ул.Чабаненко и трёх дворов по ул.Гвардейской. УК «Вертикаль» первой включилась в работу, ей осталось закатать еще 6 проблемных участков. ООО «Чистый город» намерено «одеть» в асфальт в период с 6 по 15 июля 1 тысячу кв. метров придомовых территорий.

«Управляшкам» дана настоятельная рекомендация не оставлять песок у бордюров, ожидая, пока его разметёт ветер, а убирать с дорог совсем. В вопросе покоса травы руководитель муниципалитета пытается внедрить новый алгоритм: косить траву дважды в год – в июне и августе, а не один раз в июле. Если мнение Владимира Евменькова будет проигнорировано, наличие подоконной чащобы будет приводить к составлению административного протокола.

В городе, помимо прочего, продолжает проводиться дезинфекция, причем муниципалитет готов компенсировать издержки УК по этому вопросу. Продолжают также готовиться площадки под пластиковые контейнеры, хотя здесь появилось отставание.

К следующему заседанию градоначальник попросил коммунальщиков приготовить отчёт на тему подготовки к новому отопительному сезону и положения с общедомовыми приборами учёта, а также перерасчёта за отопление.

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