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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.21 13:00

Коммунальщики региона очистили от снега более 6 тысяч километров муниципальных дорог

На оперативном совещании в правительстве области был рассмотрен вопрос уборки территорий муниципалитетов в условиях непогоды. О ходе снегоуборочных мероприятий доложил министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков.

Отрицательная температура и обильные снегопады потребовали от муниципалитетов оперативного реагирования. Глава ведомства отметил, что лидерами по очистке улично-дорожной сети от снега стали Оленегорск, Терский район, Видяево, Мурманск, Кольский район, Мончегорск, Североморск. Процент выполнения заданий в системе мониторинга уборки территорий Мурманской области (СМУТ) в указанных муниципалитетах близок к 100%. Согласно отчетным сведениям центра управления регионом, за прошедшую неделю коммунальщики очистили 6467 км дорожного полотна.

Мониторинг работы с обращениями граждан показал, что большинство поступивших вопросов исполнены коммунальными службами. Из 48 сообщений в соцсетях отработано 38.

Также за прошедшую неделю коммунальными службами очищено 533 лестницы, 354 кровли, вывезено 8,5 тысячи кубометров снега с улично-дорожной сети. К уборке дорог, улиц и придомовых территорий привлечено 382 единицы техники и 2949 человек персонала. Общее количество заданий, созданных в СМУТ, составляет 1 211, из них на 100% выполнено 1 051.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, вопрос уборки территорий муниципалитетов находится на постоянном контроле Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Глава региона Андрей Чибис, комментируя ситуацию, отметил, что ситуация с постановкой заданий в системе мониторинга уборки территорий и их исполнением за неделю серьёзно изменилась в лучшую сторону.

«Сейчас я прошу особое внимание обратить на дворы и проезды. Потому что, исходя из сообщений граждан, именно с этим возникают трудности. Здесь прямо рейды прошу провести – пусть ваши заместители, главы округов вместе с муниципальным контролем выходят, проверяют и предупреждают, а потом наказывают управляющие организации, если они ничего не делают. Я прошу Госжилинспекцию активно подключиться к этим рейдам, стимулировать управляющие компании убираться во дворах. Если мы знаем, что по прогнозу погоды снегопады, должны быть мобилизованы все дворники – не спустя сутки, а в момент или сразу после окончания снегопада», – подчеркнул губернатор, обращаясь к главам муниципалитетов.

 

 

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
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макс
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