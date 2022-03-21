Коммунальщики Северного флота борются с наледью

Специалисты филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту продолжают очистку крыш строений в военных городках на территории Мурманской и Архангельской областей от снега и льда.

В связи с сезонным перепадом температур и образованием на крыше наледи, представляющей потенциальную опасность для людей, филиалом принято на техническое обслуживание 2715 зданий и сооружений, из которых 1038 зданий со скатной кровлей.

Особое внимание уделяется зданиям с массовым пребыванием личного состава – это казармы с личным составом срочной службы и здания органов военного управления флота

Очистка снега с крыш зданий производится вручную кровельщиками-высотниками. Они же борются с наледью и сосульками с помощью автоподъемника. В процессе работы специалисты по очистке крыш особое внимание уделяют собственной безопасности и используют страховочные пояса.

В целях недопущения травматизма военнослужащих и граждан, в местах с неконтролируемым сходом снега установлены ограждения, сигнальные ленты.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для удобства информирования граждан, проживающих в военных городках о проводимых мероприятиях, на информационных стендах домов размещены памятки, где указаны номера телефонов коммунальных служб.

Диспетчерские службы филиала ФГБК «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ) работают в круглосуточном режиме. Дежурные бригады специалистов находятся в готовности к проведению работ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12414033@egNews