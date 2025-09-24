Коммунальщики Северного флота ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) сообщают о старте отопительного сезона

Жилищно-коммунальная служба №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) сообщает о начале отопительного периода 2025-2026 гг. в Архангельской области.

По состоянию на 24 сентября 2025 года тепло подано в 76 военных городков, дислоцированных в Мезенском, Холмогорском, Приморском муниципальных округах Архангельской области, городских округах «Город Архангельск», «Северодвинск», «Котлас». В первую очередь теплом обеспечены объекты социальной инфраструктуры: Северодвинский клинический госпиталь, поликлиника Военно-морского клинического госпиталя в г. Архангельске, 11 многоквартирных жилых домов и другие социально значимые объекты, включая общежитие, школу, детский сад и Молодежный центр в поселке Ненокса.

Процесс подключения военных городков к системе централизованного отопления осуществляется поэтапно, в соответствии с приказом начальника Архангельского территориального гарнизона. Планируется завершить подключение всех объектов, находящихся на эксплуатационном обслуживании до конца сентября этого года.

На сегодняшний день жилищно-коммунальная служба №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) осуществляет непрерывный контроль за процессом подачи тепла, также организована круглосуточная работа диспетчерской службы для обеспечения оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации.

Фото предоставлено Жилищно-коммунальной службой №10 Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).