Коммунальщики Северного флота готовы к новому отопительному периоду

На Северном флоте к отопительному периоду 2022-2023 годов подготовлено 100% объектов казарменно-жилищного фонда и коммунального хозяйства.

Как сообщил начальник филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) Владимир Белевцев: «В период подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов была проделана огромная работа специалистами жилищно-коммунальных служб филиала. К началу отопительного периода было подготовлено более 2,9 тысячи объектов казарменно-жилищного фонда, для этого будет задействовано более 180 котельных и 19 центральных тепловых пунктов, более 700 километров сетей теплоснабжения. Всё – это результат кропотливой работы сотрудников филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ).»

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в рамках подготовки к отопительному периоду были созданы запасы твердого котельного топлива более 19 тысяч тонн, жидкого котельного топлива более 5,8 тысячи тонн, что позволит обеспечить бесперебойную работу котельных на протяжении более чем двух месяцев. Запас топлива превышает нормативный более чем на 30 процентов. В рамках навигационного завоза 2022 года на 14 теплогенерирующих объектов, находящихся в зоне ответственности филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) было доставлено более 1 490 тонн топлива. Такие запасы позволят обеспечить бесперебойную работу угольных котельных в течении всего отопительного периода.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12436624@egNews