Коммунальщики Северного флота очистили котельные от золы и шлака

По окончании отопительного периода 2021-2022 годов на теплогенерирующих объектах филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ), специалисты жилищно-коммунальных служб приступили к вывозу золы и шлака, оставшихся после сгорания твёрдого топлива.

Сначала были определены объём золошлаковых отходов, необходимый к вывозу с прикотельных площадок и места его дальнейшего хранения. На сегодня задачи по вывозу золошлака из котельных выполнены полностью. Общая масса вывезенных отходов составила 3265 тонн.

Зола и шлак не являются токсичными и не угрожают жизни и здоровью людей и животных. Эти отходы могут использоваться, как вторичный ресурс сырьевого назначения.

Все работы по вывозу золошлака были проведены с соблюдением норм действующего экологического законодательства, сообщает пресс-служба Северного флота.