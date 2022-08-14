Коммунальщики Северного флота почтили память военных строителей

В гарнизоне подводников Заозерске в преддверии профессионального праздника строителей, который отмечается в России во второе воскресенье августа, сотрудники жилищно-коммунальной службы №5 филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России по Северному флоту возложили цветы к памятнику военным строителям.

Накануне флотские коммунальщики почистили и покрасили памятник, облагородили прилегающую к нему территорию, собрали и вывезли мусор.

Военные коммунальщики ежегодно принимают участие в мероприятиях, посвящённых Дню строителя.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, военными строителями были построены практически все основные базы Северного флота, расположенные на Кольском полуострове, в том числе Североморск, Полярный, Гаджиево, Видяево, Островной и Заозёрск, в котором в 1963 году был установлен упомянутый памятник в виде солдата с отбойным молотком, олицетворяющий созидательную силу военных строителей.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12433160@egNews