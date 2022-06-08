Коммунальщики Северного флота приступили к озеленению военных городков

Специалисты филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту приступили к реализации программы озеленения территорий военных городков, утвержденной заместителем Министра обороны Российской Федерации генералом армии Дмитрием Булгаковым.

Подобные мероприятия военные коммунальщики проводят впервые. Совместно с командованием воинских частей и организаций Минобороны России, дислоцированных в Мурманской и Архангельской областях, разработаны схемы озеленения территории общей площадью 1250 квадратных метров. Сформирована соответствующая дорожная карта с учётом климатической зоны нахождения территорий. Её утвердил заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению контр-адмирал Дмитрий Украинец.

Высадка деревьев и кустарников началась 3 июня. Всего в рамках программы будет посажено 35 еловых деревьев, 40 кустов сирени, 30 — можжевельника, четыре — кизильника, сообщает пресс-служба Северного флота.