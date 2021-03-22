Коммунальщики Северного флота проходят вакцинацию от Ковид-19

Специалисты жилищно-коммунальной службы Северодвинского гарнизона филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту в добровольном порядке проходят вакцинацию от новой коронавирусной инспекции.

В настоящее время прививку получили более четверти всех изъявивших желание. В общей сложности российской двухкомпонентной вакциной Спутник-V будет привито более 100 военных коммунальщиков Северодвинского ЖКУ.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в связи с удаленностью некоторых производственных участков службы вакцинация проходит в нескольких медицинских учреждениях на территории Архангельской и Вологодской областей в Архангельске, Северодвинске, Котласе, Новодвинске, Няндоме, Плесецке, Вельске и Вологде.

Профилактическая вакцинация сотрудников военных коммунальных служб способствует не только общему укреплению их здоровья и снижению риска заболевания ковид-19, но и бесперебойному обеспечению отопительного периода 2020-21 годов в гарнизонах Северного флота.