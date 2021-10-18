Коммунальщики Северного флота провели противопожарную подготовку объектов ЖКХ

В целях предотвращения пожаров в осенне-зимний период на территории объектов жилищно-коммунального комплекса военных гарнизонов Северного флота сотрудники жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ) провели комплекс мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности.

На военных объектах созданы и заполнены водой дополнительные пожарные водоёмы, оборудованы пожарные щиты, полностью укомплектованные пожарным инвентарем и оборудованием. Созданы группы по тушению возгораний на объектах жизнеобеспечения, а также очищена территория объектов теплового и водопроводно-канализационного хозяйств, складов топлива от сгораемого мусора, остатков сухой травы и листвы. Организовано взаимодействие с воинскими частями по тушению пожаров на объектах Службы и прилегающих территориях.

В жилищно-коммунальных службах проведены внеплановые инструктажи сотрудников по их действиям в случае возгораний и возникновении пожара. На информационных стендах котельных вывешены плакаты с мерами пожарной безопасности и номера телефонов спасательных служб. Помимо этого, ликвидированы препятствия для проезда пожарных машин.

Проверены все первичные средства пожаротушения. Подготовлена техника для подвоза, подачи воды в период возникновения пожаров. Проведены работы по очистке и дезинфекции санитарно-бытовых помещений котельных.

Все сотрудники сдали зачёты по пользованию штатными средствами пожаротушения, сообщает пресс-служба Северного флота.