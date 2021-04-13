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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.21 10:00

Коммунальщики Северного флота снизят энергозатраты военных городков

Специалисты жилищно-коммунальной службы №6 филиала Центрального жилищно-коммунального управления по Северному флоту приступили к реализации плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов инфраструктуры Министерства обороны Российской Федерации.

В марте они провели работы в одном из административных зданий Беломорской военно-морской базы. Бригада рабочих заменила 218 обычных внутренних светильников на энергосберегающие.

В преддверии весеннего призыва на военную службу коммунальщики занялись заменой внутренних светильников в здании сборного пункта Военного комиссариата Архангельской области. Там заменят 570 световых приборов.

Летом в двух военных городках на территории Архангельской области будет заменено 63 светильника уличного освещения на светодиодные и более километра старого электрокабеля на самонесущий изолированный провод.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в результате замены внешнего и внутреннего освещения экономия составит 34 тысячи кВт (238 тысяч рублей) и 54 тысячи кВт (378 тысяч рублей) в год соответственно, а потребление электроэнергии сократится более чем в 2 раза.

Всего в 2021 году силами сотрудников ЖКС №6 запланировано проведение ремонтных работ на четырех хозяйственных объектах на общую сумму более 700 тысяч рублей.

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