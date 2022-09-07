Коммунальщики Северного флота завершили ремонт котельной в Гаджиево

Сотрудниками филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) завершён текущий ремонт и подготовка к отопительному сезону котельной в гарнизоне подводников Гаджиево. При подготовке к отопительному сезону также был произведён капитальный ремонт дымовой трубы данного теплогенерирующего объекта.

Ранее при эксплуатации при эксплуатации котельной было выявлено разрушение кирпичной кладки оголовка трубы. Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России провели обследование, характеризующее работоспособность объекта и определяющее возможность его дальнейшей эксплуатации. В результате обследования было принято решение произвести капитальный ремонт дымовой трубы, введенной в эксплуатацию в 1970 году.

Специалистам филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) проделана масштабная работа: составлена смета, тактико-техническое задание на строительство нового ствола трубы, заключены контракты с подрядными организациями на изготовление и установку дымовой трубы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по состоянию на сегодняшний день капитальный ремонт трубы завершён полностью. Котельная в гарнизоне Гаджиево к новому отопительному сезону готова и начнёт давать тепло потребителям с 8 сентября в соответствии с графиком.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12437218@egNews