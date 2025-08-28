20 сентября в Мурманске пройдёт городской молодёжный форум «Территория свободного развития: Арктика. Молодёжь. Будущее»Региональный Росреестр ответит на вопросы мурманчан в МАХ-приёмной
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.08.25 17:30

Коммунальщиков и строителей Мурманской области приглашают принять участие в выставке «UtiliCon 2025»

В Москве с 11 по 14 ноября пройдёт II Международная выставка жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса «UtiliCon 2025», организованная при поддержке Минстроя России. Коммунальщиков и строителей Мурманской области приглашают принять в ней участие, обменяться опытом и наладить деловые связи со специалистами из всех регионов России и ряда зарубежных стран.

Мероприятие станет центральной частью масштабного проекта «МЕГАПОЛИС ЭКСПО: технологии и решения для современных городов», объединяющего ведущих отраслевых экспертов, представителей власти и бизнеса для формирования стратегий и концепций развития комфортной и устойчивой городской среды.

«Традиционно форумы и выставки играют одну из ключевых ролей в развитии строительной отрасли и сферы ЖКХ, предоставляя специалистам уникальную возможность конструктивно обмениваться идеями и формировать совместные решения. Благодаря участию профильных ведомств, предприятий и организаций мы находим эффективные пути модернизации коммунальной инфраструктуры, внедряем инновационные технологии и повышаем уровень комфорта проживания граждан», – отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В Мурманской области в настоящее время идёт значительный подъем в этих сферах. В последние годы в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» строительная отрасль и модернизация коммунальной инфраструктуры значительно нарастили темпы. В регионе возрождается жилищное строительство – началось возведение первых 20 домов, преображаются населенные пункты благодаря успешной реализации проектов благоустройства и капитальному ремонту соцобъектов и многоквартирных домов.

Участники и гости «UtiliCon» смогут познакомиться с передовыми решениями в области инженерной инфраструктуры, строительства, реконструкции и реновации, провести отраслевой бенчмаркинг, установить полезные долгосрочные связи и найти оптимальные решения для своих проектов.

В рамках деловой программы выставки запланированы экспертные и стратегические сессии, пленарное заседание, панельные дискуссии с участием представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей профильных организаций и деятелей науки.

Организатором «UtiliCon» выступает группа «ЕВРОЭКСПО». Заявку на участие можно подать на официальном сайте события.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552412/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
-Правовая консультация (18+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый восьмой фрилансер в Мурманской области планирует вернуться в найм-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 15 копеек, а евро вырос почти 15 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Малому и среднему бизнесу упростили порядок присоединения к электросетям
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»