Коммунальщиков и строителей Мурманской области приглашают принять участие в выставке «UtiliCon 2025»

В Москве с 11 по 14 ноября пройдёт II Международная выставка жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса «UtiliCon 2025», организованная при поддержке Минстроя России. Коммунальщиков и строителей Мурманской области приглашают принять в ней участие, обменяться опытом и наладить деловые связи со специалистами из всех регионов России и ряда зарубежных стран.

Мероприятие станет центральной частью масштабного проекта «МЕГАПОЛИС ЭКСПО: технологии и решения для современных городов», объединяющего ведущих отраслевых экспертов, представителей власти и бизнеса для формирования стратегий и концепций развития комфортной и устойчивой городской среды.

«Традиционно форумы и выставки играют одну из ключевых ролей в развитии строительной отрасли и сферы ЖКХ, предоставляя специалистам уникальную возможность конструктивно обмениваться идеями и формировать совместные решения. Благодаря участию профильных ведомств, предприятий и организаций мы находим эффективные пути модернизации коммунальной инфраструктуры, внедряем инновационные технологии и повышаем уровень комфорта проживания граждан», – отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В Мурманской области в настоящее время идёт значительный подъем в этих сферах. В последние годы в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» строительная отрасль и модернизация коммунальной инфраструктуры значительно нарастили темпы. В регионе возрождается жилищное строительство – началось возведение первых 20 домов, преображаются населенные пункты благодаря успешной реализации проектов благоустройства и капитальному ремонту соцобъектов и многоквартирных домов.

Участники и гости «UtiliCon» смогут познакомиться с передовыми решениями в области инженерной инфраструктуры, строительства, реконструкции и реновации, провести отраслевой бенчмаркинг, установить полезные долгосрочные связи и найти оптимальные решения для своих проектов.

В рамках деловой программы выставки запланированы экспертные и стратегические сессии, пленарное заседание, панельные дискуссии с участием представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей профильных организаций и деятелей науки.

Организатором «UtiliCon» выступает группа «ЕВРОЭКСПО». Заявку на участие можно подать на официальном сайте события.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552412/#&gid=1&pid=1