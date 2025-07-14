Коммуникабельность, digital-навыки, профессионализм и многозадачность: что ещё, кроме знания методов подбора, ждут сегодня от HR

По сравнению с прошлым годом, в HR-сфере выросла потребность в автоматизации, аналитике и управлении HR-брендом компаний. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители кадровых служб 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

В ситуации кадрового голода самыми важными на рынке труда по-прежнему являются навыки поиска и подбора персонала: об этом рассказал каждый пятый работодатель. По 10% респондентов выделили коммуникабельность и digital-навыки как самые востребованные за последние полгода. 9% отметили рост спроса на профессионализм и компетентность, а 7% — на многозадачность и способность справляться с большим объёмом работы. 6% кадровиков указали на возросшую необходимость знания законодательства, миграционного учета, кадрового электронного документооборота и умения автоматизировать HR-процессы с использованием искусственного интеллекта. Каждый двадцатый менеджер по персоналу считает наиболее актуальными навыками опыт ведения воинского учёта, аналитические способности и управление HR-брендом. 4% отметили важность знания психологии и умения управлять распределенными командами, а 3% выделили навыки проведения собеседований.

По сравнению с прошлым годом, в HR-сфере выросла потребность в автоматизации, аналитике и управлении HR-брендом компаний. Также стали более актуальны такие навыки, как знание ПО, умение работать с электронной отчётностью и распределенными командами.

Время проведения опроса: 12 мая — 27 июня 2025 года.