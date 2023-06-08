Коммуникации как условие культуры безопасности

«Обратная связь и командообразование на производстве как инструмент повышения культуры безопасности» - тренинг с таким названием прошёл в АО «Мурманский морской торговый порт».

В нём приняли участие руководители линейного и высшего звеньев. Тренинг был организован ООО «Академия Безопасности Тэктис» - компанией, специализирующейся на проведении образовательных курсов, программ повышения квалификации и тренингов по охране труда и промышленной безопасности. Особое внимание в рамках прошедших занятий было уделено фактору эффективных коммуникаций.

«Именно простые и доступные коммуникации между людьми часто позволяют оперативно реагировать на возникающие вопросы и эффективно решать их. Мы ориентируемся на то, что в такую систему взаимоотношений должны быть включены все члены коллектива, а наши усилия направлены на внедрение такой системы», - подчеркнул директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251837%2Fwall-149919532_3231