Коммуникативные бои и маяки из спагетти – при поддержке АО «ММТП» гимназисты проходят итоговые испытания

В 11-м профильном транспортно-логистическом классе гимназии №8 г. Мурманска, над которой шефствует АО «Мурманский морской торговый порт», состоялся выпускной экзамен по направлению «Основы логистики». Его провели педагоги учебного заведения и представители АО «ММТП». Итоговое испытание было организовано заранее, чтобы создать ребятам более комфортные условия для успешной подготовки и сдачи Единого государственного экзамена в конце учебного года.

Проверка профильных знаний прошла в форме интеллектуальной игры. Командам, как пояснили организаторы, надо было принять участие в «коммуникативных боях» по принципу «каждый с каждым». Всего было проведено шесть таких интеллектуальных состязаний. Каждое из них состояло из двух «поединков», в которых команды менялись ролями. По окончании игры командам, занявшим первые места, были вручены дипломы победителей, и их спарринг-партнерам - дипломы призёров.

«Мы не первый раз проводим итоговый экзамен в игровой форме. Она помогает ребятам чувствовать себя более уверенно в доброжелательной атмосфере и показывать более точные и высокие результаты. Отмечу, что все одиннадцатиклассники продемонстрировали высокий уровень знаний, которые они получили за период обучения в транспортно-логистическом классе. А значит, в случае, если они захотят связать свою будущую профессиональную жизнь с этой сферой, у них есть шанс поступить в высшие учебные заведения по направлению «Логистика», в том числе, при поддержке Мурманского морского торгового порта», - сказала начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

Также в целях адаптации к будущим экзаменам для десятиклассников, которые только в этом году приступили к обучению в транспортно-логистическом классе, была проведена интеллектуальная игра «Логистический хаб». В ней одновременно участвовали четыре команды, которые должны были показать свои навыки в трех раундах: «Своей игре» по Incoterms на английском языке; викторине, посвященной ММТП; и турниру по строительству маяков из спагетти и зефира. Суть последнего испытания заключалась в том, чтобы из предложенных материалов построить максимально высокую модель маяка, которая должна была простоять без поддержки посторонних предметов или рук в течение 30 секунд. Отметим, что ребята справились и с этой непростой задачей. Представителям лучшей команды были вручены дипломы победителей, а остальным - дипломы призеров. Помимо этого, десятиклассники получили сертификаты об окончании первого модуля по программе профильного обучения от АО «ММТП», а шесть человек, набравшие наибольшее количество баллов, - дипломы за 1, 2, 3 места. В конце состоявшихся встреч всем участникам были вручены праздничные подарки и торт от АО «ММТП».

Фото: АО «ММТП».