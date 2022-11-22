Компании «АтомЭнергоСбыт» и «Naumen» проведут опытную эксплуатацию технологий искусственного интеллекта в контакт-центре

АО «АтомЭнергоСбыт» и российский вендор-интегратор программного обеспечения «Naumen» приступают к приёмо-сдаточным испытаниям и опытно-промышленной эксплуатации модернизируемого контакт-центра энергосбытовой компании.

Специалисты модернизируют контакт-центр посредством внедрения системы управления клиентским опытом на базе технологий искусственного интеллекта. Проект направлен на увеличение количества обработанных обращений, ежедневно поступающих в контакт-центр.

«АтомЭнергоСбыт и «Naumen», как технологическая платформа, входят сейчас в фазу интеграционного тестирования и планируют 4 декабря уйти в опытную эксплуатацию, а 16 декабря – в продуктивную эксплуатацию», - отметил заместитель генерального директора по техническому развитию АО «АтомЭнергоСбыт» Денис Кириенко.

На текущий момент в проекте проработана возможность обслуживания контакт-центром не только звонков, но и обращений из других каналов, например, электронных писем и sms-сообщений. Изменения позволят сотрудникам обрабатывать обращения клиентов в режиме единого окна, получая информацию о клиенте и биллинговые данные.

«Внедрение данного продукта позволит повысить уровень работы единого контакт-центра. На сегодняшний день проделан большой объем работы. Уверен, что удобство новой платформы смогут оценить и сотрудники контакт-центра, и наши клиенты», - подчеркнул руководитель проекта, заместитель директора по техническому развитию филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск Денис Цветков.

Кроме того, развернут low-code модуль, позволяющий роботизировать коммуникации с клиентами с помощью диалогового искусственного интеллекта. В рамках проекта начались обучение и настройка голосового помощника для обработки входящих звонков: бот обучился определять тему звонка клиента с опорой на исторические данные. Проектная команда подготовила сценарии, по которым бот будет вести обслуживание самостоятельно и исторические данные для обучения работе по сценариям. В проекте уже проработана роботизация исходящих звонков в контакт-центре: настроен сценарий голосового бота, который будет обзванивать клиентов для напоминания об оплате счётов (софт-коллекшн).

Также в проекте реализован оперативный мониторинг ключевых показателей контакт-центра. Модуль дашбордов позволяет визуализировать в режиме онлайн такие показатели, как Service Level - показатель качества обслуживания клиентов, среднее время обработки обращений, размер очереди вызовов, доля потерянных звонков, распределение вызовов по городам, количество звонков, находящихся в обработке операторами и в очереди на обработку.

«Проектная команда осуществила базовую инсталляцию платформы контакт-центра и её настройку в соответствии с техническими требованиями, которые предполагают гибкое сочетание работы операторов и ботов в процессе обслуживания», - отметил Сергей Попов, директор департамента контактных центров и роботизированных систем «Naumen».

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».