Компании-грузоотправители заключили соглашения о ежегодном грузопотоке по Севморпути до 2035 года

Компании-перевозчики по Северному морскому пути заключили соглашения с Минвостокразвития и Росатомом о ежегодном объёме грузопотока по СМП, сообщил спецпредставитель «Росатома» по вопросам развития Арктики, замглавы госкомиссии по Арктике Владимир Панов в рамках «Морского конгресса». Речь идёт об объёмах грузоперевозок, которые входят в план развития СМП до 2035 года, утверждённый правительством 1 августа 2022 года.

В распоряжении правительства сообщалось, что документы до 1 октября должны были подписать ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НОВАТЭК», а также ГК «Росатом», ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «Северная звезда», ООО «Горнодобывающая компания Баимская».

В срок до 1 ноября компаниям необходимо предоставить в правительство доклады о реализуемых проектах. Так, «НОВАТЭК» должен будет представить проект производства СПГ, «Роснефть» - «Восток Ойл», «Газпром нефть» - проект по освоению нефтяных месторождений, «Северная Звезда» - план реализации угольного проекта, «Горнодобывающая компания Баимская» - горнорудный проект, «Норникель» - ряд проектов.

Согласно тексту распоряжения, прогнозируемый объём грузов по Севморпути с «Восток Ойла» в 2024 году составит 30 млн тонн, к 2035 году он увеличится до 100 млн тонн; с «Нового Порта» «Газпром нефти» в 2023 году - 6,14 млн тонн с постепенным снижением к 2035 году до 2,09 млн тонн.

«НОВАТЭК» на протяжении 2023-2035 годов планирует обеспечить грузопоток с проекта «Ямал СПГ» примерно в 20 млн тонн ежегодно, с «Арктик СПГ-2» - 3,6 млн тонн в 2023 году с ростом до 21,2 млн тонн к 2026 году и сохранением объёмов до 2035 года, с «Арктик СПГ-1» - 2,3 млн тонн в 2027 году и последующим увеличением до 21,5 млн тонн к 2035 году, с Обского ГХК - 0,6 млн тонн в 2024 году с увеличением к 2026 году до 5,2 млн тонн и сохранением объёмов до 2035 года.

Прогнозируемый объём грузов «Норникеля» в 2023 году составит 0,96 млн тонн, к 2025 году он вырастет до 1,08 млн тонн и сохранится в данном объёме до 2035 года. «Северная звезда» планирует начать транспортировку по Севморпути 1,8 млн тонн грузов в 2023 году, к 2029 году увеличит объём до 12 млн тонн и сохранит его до 2035 года.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что планы развития грузопотока по Севморпути не должны сдвигаться по срокам, остаются в силе цели роста грузопотока по СМП до 80 млн тонн в 2024 году.