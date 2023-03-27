Компании Мурманской области могут ознакомиться с заказами четырёх крупных предприятий Беларуси на цифровой платформе МСП.РФ

Холдинг «Амкодор», Белорусский цементный завод, «Кричевцементношифер» и крупнейший производитель стройматериалов в Беларуси «Красносельскстройматериалы» присоединились к сервису «Производственная кооперация и сбыт» на цифровой платформе МСП.РФ и разместили свой спрос на российские комплектующие для производства дорожно-строительной техники и сырья для цементной промышленности, производства стройматериалов

Таким образом, теперь на цифровой платформе представлены потребности 16 крупных белорусских компаний. По их запросам, поступающим в том числе по линии Торгового представительства России в Республике Беларусь, Корпорация МСП помогает находить потенциальных поставщиков из числа российских малых и средних предприятий.

«Отечественный малый и средний бизнес уже давно и успешно взаимодействует с белорусскими компаниями, в том числе с промышленными гигантами, такие как «БелАз», Минский тракторный завод. После запуска цифровой платформы МСП.РФ предприятия республики в числе первых присоединились к ней, разместили свой спрос на продукцию нашего малого и среднего бизнеса и уже заключили договоры поставок. Сейчас на платформе представлены запросы белорусских компаний на промышленное оборудование, строительные материалы, продовольственные и другие товары — всего более 300 позиций», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, на сегодняшний день на цифровой платформе свои запросы разместили более 40 зарубежных компаний. Помимо Беларуси, на МСП.РФ представлен бизнес Армении, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Таджикистана, Турции и Омана.

Цифровая платформа МСП.РФ была разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ в соответствии с целями и задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru