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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.24 12:00

Компании Мурманской области стали больше ценить рационализаторов

С начала года в целом по РФ компании искали более 2,7 тысячи рационализаторов, что на 70% больше, чем в первом полугодии 2023 года. В целом по СЗФО спрос на специалистов, умеющих описывать рацпредложения, просчитывать эффективность новинок, а также помогать коллегам выдвигать и внедрять новшества в работу вырос за год на 30%. В Мурманской области потребность в рационализаторах у компаний в годовом выражении выросла на 50%.

Аналитики hh.ru выяснили, что у работодателей выросла потребность в работниках-рационализаторах, которые могут не только вносить новые предложения по улучшению условий труда, но и просчитывать экономическую эффективность таких предложений.

Аналитика рынка труда в первой половине 2024 года показывает, что компании стали больше ценить и предлагать работу соискателям с рационализаторской жилкой и желанием внедрять новые технологии. Так, с начала года в целом по РФ компании искали более 2,7 тысячи рационализаторов, что на 70% больше, чем в первом полугодии 2023 года. В целом по СЗФО спрос на специалистов, умеющих описывать рацпредложения, просчитывать эффективность новинок, а также помогать коллегам выдвигать и внедрять новшества в работу вырос за год на 30%. В Мурманской области потребность в рационализаторах у компаний в годовом выражении выросла на 50%.

Наиболее часто компании ждут, что рационализаторством будут заниматься технологи, инженеры-конструкторы, сервисные инженеры, а также экономисты.

Наибольшую потребность в рационализаторах сейчас испытывают компании из сферы строительства (18% или каждая пятая вакансия для рационализаторов приходится на эту отрасль). Также в пятёрку отраслей с максимальной потребностью в специалистах-рационализаторах вошли компании, занимающиеся производством промышленного оборудования (12% вакансий от всего объёма), работодатели-производители электроники (7%), а также добывающие компании и работодатели из металлургической сферы (5%).

При этом работодатели предъявляют к рационализаторам достаточно высокие требования. Так, у почти каждой второй компании (в 43% вакансий) от таких специалистов требуется опыт работы с рацпредложениями не менее 3-6 лет. Более 2\3 компаний (87%) требуют, что рационализаторы работали на территории компании, и лишь 1% работодателей готовы предоставить таким специалистам возможность трудиться удалённо.

Примечательно, что рационализаторская деятельность привлекает и самих работников. Так, согласно опросу hh.ru, сразу 54% опрошенных жителей СЗФО для улучшения эффективности своей работы и производительности компании постоянно стараются вносить рационализаторские предложения. Наиболее активно стараются улучшить рабочий процесс топ-менеджеры (сразу 64% опрошенных), транспортники, маркетологи и работники сферы продаж (по 60% в каждой проф. сфере). А вот «ленятся» и не размышляют, как сделать работу проще и легче чаще всего строители (наглядно на диаграмме). 

Рейтинг актуальных вакансий, связанных с рационализаторством:

  1. Механик автотранспорта и строительной техники, до 160 тыс. рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/101346996 (Вахта);
  2. Начальник участка, от 340 тыс. рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/99015282 (Вахта);
  3. Старший горный мастер, от 250 тыс. рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/99075428 (Вахта);
  4. Инженер АСУ и КИПиА, до 150 тыс. рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/101073261 (Вахта);
  5. Механик автотранспорта и строительной техники, до 160 тыс. рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/101346995 (Вахта);
  6. Мастер участка, до 120 тыс. рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/99539551 (г. Выборг);
  7. Мастер электромонтажного участка, до 140 тыс. рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/101338356 (Вахта);
  8. Инженер-наладчик, от 150 тыс. рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/98323276 (Вахта);
  9. Руководитель проекта (строительство), до 260 тыс. рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/99788778 (Вахта);

10. Горный мастер, от 200 тыс. рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/97196959 (Вахта).

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