Компании Мурманской области успешно начали продажи на международных электронных торговых площадках. Предприниматель Дмитрий Кальчук, создатель бренда «Чай севера», продал первую партию товаров на электронной торговой площадке «eBay». Онлайн-магазин бизнесмена начал работу на «eBay» в августе. Для повышения узнаваемости мурманского бренда и стимулирования продаж предприниматель перед запуском онлайн-магазина модернизировал все упаковки товара и перевёл их на английский язык.

Индивидуальный предприниматель Елена Копань долго создавала каталог своего магазина на «eBay», и совсем не зря. Номенклатура товара привлекает покупателей со всего мира, интересующихся уникальными сувенирами. Первый покупатель появился в августе, из Австрии. Высокое качество продукции, конкурентная цена, а также многообразие товаров – всё это вместе прогнозирует успешное выведение компании на международные рынки через электронную торговлю.

Помощь в выходе на торговые площадки предпринимателям оказал Центр поддержки экспорта Мурманской области, сообщает региональное Министерство экономического развитии.