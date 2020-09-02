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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.20 14:20

Компании Мурманской области успешно начали продажи на международных электронных торговых площадках

Компании Мурманской области успешно начали продажи на международных электронных торговых площадках. Предприниматель Дмитрий Кальчук, создатель бренда «Чай севера», продал первую партию товаров на электронной торговой площадке «eBay». Онлайн-магазин бизнесмена начал работу на «eBay» в августе. Для повышения узнаваемости мурманского бренда и стимулирования продаж предприниматель перед запуском онлайн-магазина модернизировал все упаковки товара и перевёл их на английский язык.

Индивидуальный предприниматель Елена Копань долго создавала каталог своего магазина на «eBay», и совсем не зря. Номенклатура товара привлекает покупателей со всего мира, интересующихся уникальными сувенирами. Первый покупатель появился в августе, из Австрии. Высокое качество продукции, конкурентная цена, а также многообразие товаров – всё это вместе прогнозирует успешное выведение компании на международные рынки через электронную торговлю.

Помощь в выходе на торговые площадки предпринимателям оказал Центр поддержки экспорта Мурманской области, сообщает региональное  Министерство экономического развитии.

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