Компании получат льготные кредиты на цифровую трансформацию

В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Минцифры России реализуется мера государственной поддержки, направленная на ускорение процессов цифровой трансформации предприятий отраслей экономики посредством льготных инструментов кредитования.

Согласно правилам, субсидия предоставляется уполномоченным банкам в целях возмещения затрат на предоставление финансовых средств по льготной ставке от 1 до 5 процентов годовых российским организациям, осуществляющим мероприятия по цифровой трансформации и внедрению информационных технологий, в том числе цифровых решений. Максимальный размер льготного кредита на один проект составляет от 5 млн рублей до 5 млрд, на комплексную программу – до 10 млрд рублей.

Требованиями постановления предусмотрена поддержка проектов компаний на приобретение преимущественно российских технологических решений, включая программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы. На сегодняшний день уполномоченными банками в рамках реализации постановления определены 17 кредитных организаций.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, до конца 2024 года в рамках указанной меры поддержки объем заемного финансирования проектов уполномоченными банками должен составить порядка 100 млрд рублей. Более подробно о данном инструменте поддержки можно ознакомиться по ссылкам: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/942/ и https://it.gov-murman.ru/downloads/mer-stimul-ctk.pdf.