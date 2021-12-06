Компании расширяют штат новогодним персоналом: сборщикам подарков предлагают до 149 тысяч рублей

За последние месяцы в России было размещено порядка 200 вакансий для сотрудников, которые будут задействованы в подготовке к Новому году и во время новогодних каникул. Как сообщает hh.ru, больше всего предложений размещено в Москве (29% от всего объёма «новогодних» вакансий), на втором месте Санкт-Петербург (12%), третье место разделили Новосибирская, Самарская и Ростовская области (по 5%).

Наиболее востребованными оказались сборщики, комплектовщики и фасовщики новогодних подарков, им адресовано 41% вакансий от всего объёма данных вакансий. Кроме того, работодатели активно набирают менеджеров по продаже новогодних подарков и специалистов по обработке новогодних заказов (14%), самые предусмотрительные уже ищут аниматоров и артистов для новогодних шоу и исполнения роли Деда Мороза и Снегурочки (14%). Среди специалистов, на которых есть спрос, продавцы елочных базаров, новогодней пиротехники, а также продавцы и упаковщики новогодних деревьев. Кроме того, работодатели уже размещают вакансии для дополнительного персонала, который понадобится для усиления команды перед праздниками. В частности, в Мурманской области уже требуются ряд специалистов:

продавец на новый год, от 40000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50134503;

мерчендайзер в «Магнит», который будет заниматься выкладкой новогоднего товара, https://spb.hh.ru/vacancy/49804752.

До 149 тысяч рублей на сезонной «новогодней» работе могут заработать комплектовщики новогодних подарков, работа предполагает вахтовый метод с релокацией в Москву, опыта работы не требуется. Зарплату от 80 тысяч рублей предлагают реализатору новогодних деревьев (Ростов-на-Дону) и менеджеру по продажам новогодних подарков (Белгород).

Необычные вакансии на время Нового года и новогодних каникул (Россия):