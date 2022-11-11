Компании региона смогут получить услуги профессиональных подрядчиков с софинансированием затрат

Представители малого и среднего бизнеса, которые пользуются цифровой платформой «Мой экспорт», теперь могут получить некоторые услуги на B2B-маркетплейсе «Профессионалы экспорта» с государственной поддержкой, предоставляемой региональными центрами поддержки экспорта.

«Профессионалы экспорта» — маркетплейс B2B-услуг, с помощью которого экспортеры могут найти квалифицированных специалистов в области ВЭД. Из личного кабинета на платформе «Мой экспорт» компании могут выбрать партнера, который предоставит им логистические, юридические или маркетинговые услуги, поможет выйти на международный маркетплейс, а также найти иностранного покупателя или поставщика, оказать помощь в сертификации товаров.

В дальнейшем планируется расширение перечня услуг с господдержкой. Услуги предоставляются на бесплатной или частично платной основе. Цифровая платформа «Мой экспорт» предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Подробная информация об услугах B2B-маркетплейса «Профессионалы экспорта» доступны по ссылке. Дополнительную информацию можно получить в Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области по телефону (8152) 48-64-40.

Фото: https://gov-murman.ru