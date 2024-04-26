Компании «РУСАЛ» и «ФосАгро» расширяют соглашение о поставках фтористого алюминия

«РУСАЛ», один из крупнейших в мире производителей алюминия, и «ФосАгро», один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, договорились о продлении долгосрочного партнерства по поставкам фтористого алюминия до 2044 года и увеличении объёмов продукции с текущих 75 тысяч тонн до 96 тысяч тонн в год.

Поставки фтористого алюминия производства АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»), который применяется в качестве компонента электролита при производстве алюминия, будут увеличены уже с середины 2026 года. Для этого «ФосАгро» проведёт очередной этап модернизации и расширения производства фтористого алюминия на Череповецком химическом комплексе. Планируемый объём инвестиций превысит 4,5 млрд рублей. «РУСАЛ» обеспечит возврат инвестиций в виде инвестиционной составляющей в цене фтористого алюминия и тем самым гарантирует успешную реализацию инвестиционного проекта.

- Новое соглашение вносит серьёзный вклад в обеспечение сырьевой безопасности «РУСАЛа». За долгие годы совместной работы «ФосАгро» подтвердил свой статус надёжного и ответственного поставщика материала, который совместно с другим добавками повышает эффективность электролиза, снижая удельный расход электроэнергии и нагрузку на экологию, - говорит генеральный директор «РУСАЛа» Евгений Никитин.

К реализации совместного долгосрочного инвестиционного проекта по увеличению производства и поставок фторида алюминия вплоть до 2034 года «РУСАЛ» и «ФосАгро» приступили в 2014 году. На тот момент объём реализации фтористого алюминия составлял около 27 тысяч тонн в год, что соответствовало примерно 30% потребностям «РУСАЛа» в данном продукте. В рамках соглашения был реализован проект по модернизации и расширению производства с 27 до 75 тысяч тонн в год. Инвестиции «ФосАгро» в проект превысили 6 млрд рублей.

Модернизация и расширение производства имеет и важное природоохранное значение. Современное оборудование позволяет повысить степень очистки газов, минимизировать воздействие на окружающую среду. Основное сырьё для выпуска фтористого алюминия – кремнефтористоводородная кислота, являющаяся побочным продуктом производства экстракционной фосфорной кислоты на Череповецком комплексе, в Балаковском и Волховском филиалах АО «Апатит». При переработке КФВК в востребованный продукт утилизируется фтор, извлекаемый из апатитового концентрата.

- Наше долгосрочное сотрудничество с «РУСАЛом» создаёт новые рабочие места и позволяет увеличивать полноту и комплексность использования полезных компонентов минерального сырья. Помимо вклада в циркулярную экономику, развитие производства фтористого алюминия в Череповце, мощности по выпуску которого к середине 2026 года увеличатся более чем в 3,5 раза, позволит локализовать в нашей стране производство фторида алюминия на 100 процентов от существующей потребности, - подчеркнул генеральный директор компании «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»).