Компании сильно сократили спрос на новых сотрудников в госсекторе - обзор рынка труда: ситуация за неделю со 9 по 15 мая по регионам СЗФО

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда регионов СЗФО за последнюю неделю и выяснили, в каких сферах число предлагаемых рабочих мест максимально сократилось, а где, наоборот, срочно нужны работники. Стало известно в каких отраслях местные жители чаще искали работу. Обновлены данные о сложности трудоустройства в каждом регионе Северо-Запада.

«По итогам второй недели мая на рынке труда СЗФО продолжало сокращаться число. За последние семь дней в целом на Северо-Западе число вакансий упало на 4%. Сильнее всего сокращение количества новых рабочих мест зафиксировано в Мурманской области (-8% вакансий за неделю) и в Коми (-6%). Продолжается падение числа новых вакансий в Архангельской и Ленинградской области (по -5% вакансий за неделю). Прирост вакансий наблюдался лишь в одном регионе СЗФО – Ненецком АО. Заметной тенденцией последних семи дней стало то, что во многих регионах СЗФО работодатели сократили спрос на новых сотрудников в госсекторе. Сильнее всего это заметно на примере Новгородской и Архангельской областей, где число вакансий в этой сфере упало на 69% и 61% за неделю соответственно», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Динамика вакансий и резюме в регионах СЗФО по итогам второй недели мая, 2022 год Регион Динамика вакансий Динамика резюме Санкт-Петербург -3% -1% Архангельская область -5% -1% Ленинградская область -5% -1% Калининградская область -4% 0% Мурманская область -8% -1% Ненецкий АО +1% -4% Новгородская область -4% 0% Псковская область -4% -1% Республика Карелия -2% -1% Республика Коми -6% -1%

Уровень конкуренции

По итогам второй недели мая уровень конкуренции за рабочие места среди соискателей живущих на Северо-Западе продолжил расти, что напрямую влияет на сложность трудоустройства. Анализ рынка труда регионов СЗФО показывает, что за последние семь дней напряженность с трудоустройством выросла абсолютно во всех регионах Северо-Западного округа.

За последние семь дней сильнее всего уровень конкуренции вырос среди соискателей в Республике Коми – теперь в этом регионе в среднем на одну вакансию претендуют до 8 человек, что сопоставимо с петербургскими показателями. На втором месте по росту конкуренции за рабочие места за неделю – Мурманская и Калининградская области. Но если в Мурманской области в среднем на одну вакансию откликаются до 4 человек, то в Калининградской ситуация сложнее – здесь уже почти 7 конкурентов на одно рабочее место.

Между тем, если сравнивать текущую ситуацию с концом февраля 2022 года, видно, что сильнее всего уровень конкуренции за рабочие места (из-за падения числа вакансий и роста соискательской активности) наблюдается в Коми: рост конкуренции на 3 пункта с 5 до 8 резюме на вакансию за 2,5 месяца. На втором месте по росту сложности с поиском работы за 2,5 месяца – Петербург (рост на 2 пункта с 6 до 8 человек на вакансию) и Ленобласть (с 3 до 5 человек на одно рабочее место). Напомним, нормой для рынка труда является до 5 кандидатов на одну вакансию (наглядно на диаграмме).

Региональная аналитика по итогам второй недели мая

В Санкт-Петербурге по итогам второй недели мая у работодателей упал спрос на специалистов из сферы науки и образования (-9% новых рабочих мест), а также на страховщиков (-8%) и работников сферы искусства и масс-медиа (-5%). Также начал снижаться спрос на новых работников в ресторанной и гостиничной сферах – вполне вероятно это связано с тем, что работодатели закрыли «горящую» потребность в сезонных работниках и уже начали вводить новый нанятый персонал в работу. Со стороны соискателей больше всего в новой работе и подработке заинтересованы, судя по активности на рынке труда, топ-менеджеры, ИТ-специалисты, работники сферы продаж и бухгалтеры.

В Ленобласти по итогам прошедшей недели у местных работодателей сократился спрос на специалистов из сферы страхования (-33% вакансий), работников из сферы искусства и масс-медиа (-29%) и маркетологов (-18%). Также наблюдается сокращение числа вакансий в ИТ (-14% новых вакансий в регионе). Между тем зафиксирован спрос на юристов, работников сферы гостеприимства и охранников. Среди соискателей из Ленобласти продолжают активно искать работу вот уже третью неделю подряд специалисты по линии консалтинга (риелторы, бизнес-аналитики и тренеры, коучи). Также активно мониторят рынок в поисках работы медицинские работники, врачи и фармацевты, представители туристической сферы.

В Архангельской области вот уже вторую неделю подряд у местных работодателей падает спрос на новых сотрудников в госсекторе (-61% новых вакансий). Сократилась потребность в новых работниках из сферы автобизнеса (-20%) и специалистов из сферы искусства и масс-медиа (-20% вакансий). При этом вот уже вторую неделю мая держится серьезный спрос на репетиторов и преподавателей по самым разным дисциплинам (+93% новых вакансий за 7 дней). Повысился спрос на младший медперсонал и фармацевтов (+1% новых вакансий). Со стороны соискателей самыми активными в поиске новой работы были специалисты из области фитнес-индустрии и бьюти-сферы (+8 новых резюме), а также работники из сферы автобизнеса.

В Калининградской области по итогам второй недели мая уменьшилось число вакансий в госсекторе (-50% вакансий). Также работодатели сократили вакансии для специалистов из сферы консалтинга и сервиса (-11%). Зафиксировано падение числа новых рабочих мест для представителей сферы искусства (-10%), а также ИТ-специалистов (-9% новых вакансий). Между тем работодателям потребовалось больше работников из сферы науки и образования (+10% новых вакансий за неделю), рекрутеров (+4%). Активизировались после месячного затишья компании из сферы автобизнеса – открыто на 2% новых вакансий больше, чем в начале месяца. Со своей стороны калининградцы больше всего интересовались работой в сфере страхования (+6%), банковской сфере (+2% новых резюме) и в области закупок (+2%).

В Мурманской области, как и в соседних областях, по итогам недели компании сильно сократили спрос на новых сотрудников в госсекторе (-34% новых вакансий). Также зафиксировано падение числа новых рабочих мест для юристов (-26%) и в сфере закупок (-16%). Между тем у мурманских компаний растёт спрос на сотрудников из сферы страхования (+20% новых рабочих мест), а также маркетологов (+4%) и банковских служащих. Местные жители, нуждающиеся в работе, чаще всего размещали резюме за последние семь дней в сфере искусства и масс-медиа, в сфере строительства и госсекторе.

В Новгородской области по итогам прошедшей недели местные работодатели как и в других регионах Северо-Запада уменьшили спрос на работников госслужбы (-69%). Упал спрос на юристов, рекрутеров и работников из сферы безопасности (по -14% новых вакансий в каждой области). При этом держится высокий спрос на педагогов и воспитателей (+42% новых рабочих мест), работников из сферы фитнеса и бьюти-сферы (+21% вакансий). Местные жители, выходящие на рынок труда, чаще всего за последнюю неделю искали работу в сфере фармацевтики, в области продаж, а также в ресторанном и гостиничном деле.

В Псковской области по итогам второй недели мая местные работодатели сильно сократили спрос на работников в госсекторе (-40% новых вакансий), уменьшился спрос на работников из сферы искусства и масс-медиа (-14%), а также административный персонал и закупщиков (по -10% новых рабочих мест). Между тем вырос спрос на педагогов и репетиторов (+13% новых вакансий), юристов (+13%) и банковских служащих (+7%). Жители Псковской области чаще всего искали работу в сфере искусства и масс-медиа (+21% новых резюме), заинтересованы в трудоустройстве специалисты, имеющие опыт работы в страховании (+9% резюме), а также сервисные инженеры и закупщики.

В Карелии по итогам второй майской недели местные компании сильно сократили спрос руководящие должности и топ-менеджеров по всем профессиональным сферам (-21% вакансий), также упал спрос на банковских служащих и финансистов (-18%) и домашний персонал (-16%). При этом вырос спрос на медработников и фармацевтов (+28% новых рабочих мест), юристов (+25%) и преподавателей различных дисциплин (+22%). Со стороны местных жителей больше всего мониторили рынок в поисках новой работы представители банковской сферы (+7% новых резюме), представители сферы добычи сырья (+4%) и специалисты по закупкам и тендерным процедурам (+3%).

В Коми за последние семь дней у местных компаний упала востребованность в домашнем персонале (няни, уборщики, сиделки, садовники, дворники, личные водители), число таких вакансий сократилось на 21%. Упал спрос на рекрутёров и коучей (-17% вакансий), а также бухгалтеров (-14%). При этом вырос спрос на преподавателей и репетиторов (+22% новых рабочих мест), работников из сферы искусства и медиа (+14%), маркетологов (+10%). В свою очередь больше всего мониторили рынок труда, размещали резюме и искали новую работу специалисты с опытом работы в страховании (+13% новых резюме), госслужащие (+6%) и представители сферы науки и образования (+3%).