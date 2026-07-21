Компании стали чаще закрывать информацию о зарплатах сотрудников

Россиян, точно знающих, сколько зарабатывают их коллеги, стало меньше. Компаний, где информация о размере вознаграждения закрыта, — больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие менеджеры по персоналу 500 компаний и 1600 трудоустроенных экономически активных граждан из всех округов страны.

Согласно опросу работающих россиян, 28% знают зарплату всех сослуживцев, ещё 46% — некоторых (в 2025 году таких было 35 и 44% соответственно). Информированность о зарплате непосредственного руководителя также снизилась — с 37% год назад до 28% сегодня. Снижение уровня осведомленности происходит на фоне роста числа компаний, где зарплатная информация официально закрыта (83% сегодня против 78% год назад).

О заработках коллег мужчины осведомлены чаще женщин: 77% против 72% соответственно. 79% молодежи до 35 лет знают зарплаты хотя бы некоторых сослуживцев, среди тех, кто старше, таких 71—73%. Чем выше доход, тем выше информированность: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей о чужих зарплатах осведомлены 74%, а среди тех, кто получает свыше 150 тысяч, — уже 82%.

Рассуждая гипотетически, в ситуации, если коллега с аналогичными обязанностями получает больше, только 27% россиян не станут ничего предпринимать. 23% попросят разъяснений у руководства, 13% — повышения зарплаты, а 11% задумаются об увольнении или поиске новой работы. Женщины в такой ситуации скорее выяснят причины у начальства (28% против 17% среди мужчин) или задумаются о собственной квалификации (13% против 7%), тогда как мужчины активнее будут искать нового работодателя (13% против 9% среди женщин), а также трудиться эффективнее (7% против 4%).

По факту же с неравенством в зарплате сталкивались 37% респондентов (среди мужчин — 41%, среди женщин — 32%). Действовали так: 16% обсуждали ситуацию с руководством (женщины — 27%, мужчины — лишь 11%), 15% просили повышения (женщины — 18%, мужчины — 13%), а 12% уволились (женщины — 18%, мужчины — 9%). Почти каждый второй (46%), ничего не предпринимал.

Интересно, что среди тех, кто не знает зарплат коллег, только 28% хотели бы узнать их, большинство (57%) предпочитает оставаться в неведении.

Фактически оклады сегодня повышают только высококвалифицированным ценным специалистам, широко не афишируя прибавку. Темпы прироста зарплат замедлились: в IT и у рабочих в строительстве они уже ниже инфляции (по итогам мая 2026, по данным ЦБ РФ, она составила 4,66% в Москве и 5,31% по России в целом).

Время проведения опроса: 26 июня — 7 июля 2026 года.