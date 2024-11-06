Компании стали уделять больше внимания профориентации детей сотрудников

Компаний, организующих профориентационные мероприятия для детей сотрудников, стало больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные граждане и представители работодателей из всех округов страны.

13% компаний занимаются профориентацией детей своих сотрудников. За последние пять лет это самый высокий показатель: в прошлом году подобные мероприятия проводили лишь 5% организаций, три года назад — 8%, а в 2019 году — 9%. Ещё 3 из 10 работодателей (29%) считают, что им следует заняться профориентационной деятельностью.

О том, что на работе проводят профориентацию детей сотрудников, рассказали и 7% родителей школьников. Ещё 58% родителей хотели бы, чтобы их компании внедрили программы, которые помогли бы подрастающему поколению определиться с выбором будущей профессии. Среди респондентов до 40 лет уровень поддержки этой идеи выше, чем среди тех, кто старше (64% против 55% соответственно).

Какие же мероприятия по профориентации чаще всего проводят компании? Обычно это дни открытых дверей или экскурсии на производство. Также организуются встречи и беседы с подростками, в том числе и на классных часах в школах. Некоторые работодатели проводят диагностические тесты, которые помогают с определением профессионального пути. Кроме того, устраиваются конкурсы и соревнования на профессиональную тематику, организуются летние трудовые лагеря.

Время проведения опроса: 6—31 октября 2024 года.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257570%2Fwall-149919532_4283