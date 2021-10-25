Компании СЗФО за год снизили расходы на закупку средств защиты от COVID-19
Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, в какую сумму компаниям Северо-Запада России обошлись меры по профилактике COVID-19 среди сотрудников и сколько составили выплаты по больничным в связи с коронавирусом.
Опрос показал, что за год компании СЗФО стали тратить меньше денег на закупку средств защиты от COVID-19 для обеспечения своих сотрудников (маски, дезинфектанты, рециркуляторы воздуха и пр.). Так, в течение 2020 года затраты на закупку таких средств в расчете на одного сотрудника исходя из среднесписочной численности персонала в 40% компаний составляли от 5000 до 10000 рублей, а в 2021 году число компаний, которые тратят эту сумму, снизилось почти в два раз, до 21%. В текущем году затраты большинства (43%) компаний Северо-Запада страны составляют от 1000 до 5000 рублей. Количество компаний, которым покупка средств защиты от COVID-19 обходится на сумму свыше 50 тысяч рублей, за год не изменилась: 6%.
Сколько средств организация потратила на обеспечение своих сотрудников средствами защиты от COVID-19 (маски, дезинфектанты, рециркуляторы воздуха и пр.) в расчете на одного сотрудника исходя из среднесписочной численности персонала:
|
Северо-Западный ФО
|
2020
|
2021
|
От 1 до 5 тыс. рублей
|
23%
|
43%
|
От 5 до 10 тыс. рублей
|
40%
|
21%
|
От 10 до 20 тыс. рублей
|
20%
|
22%
|
От 20 до 50 тыс. рублей
|
11%
|
8%
|
Свыше 50 тыс. рублей
|
6%
|
6%
Самая распространенная сумма выплат по больничным по заболеванию COVID-19 в СЗФО – до 50 тысяч рублей (в 2020–28%, в 2021–40%). Доля выплат от 100 тысяч до 200 тысяч рублей за год выросла с 19% до 25%, а от 200 тысяч до полумиллиона рублей – с 20% до 22%. В прошлом году с суммой выплат от 500 тысяч рублей из-за ковида сталкивались 13% из опрошенных компаний, в текущем – лишь 6%.
Какая сумма выплат была по больничным по заболеванию Covid-19 за 2020 год по организации, среди тех, у кого были случаи больничных по Covid-19:
|
Северо-Западный ФО
|
2020
|
2021
|
До 50 тыс. рублей
|
28%
|
40%
|
От 50 до 100 тыс. рублей
|
20%
|
7%
|
От 100 до 200 тыс. рублей
|
19%
|
25%
|
От 200 до 500 тыс. рублей
|
20%
|
22%
|
От 500 до 1 млн рублей
|
10%
|
5%
|
Свыше 1 млн рублей
|
3%
|
1%