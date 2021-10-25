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Мурманская область. Арктика (16+)25.10.21 13:00

Компании СЗФО за год снизили расходы на закупку средств защиты от COVID-19

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, в какую сумму компаниям Северо-Запада России обошлись меры по профилактике COVID-19 среди сотрудников и сколько составили выплаты по больничным в связи с коронавирусом.

Опрос показал, что за год компании СЗФО стали тратить меньше денег на закупку средств защиты от COVID-19 для обеспечения своих сотрудников (маски, дезинфектанты, рециркуляторы воздуха и пр.). Так, в течение 2020 года затраты на закупку таких средств в расчете на одного сотрудника исходя из среднесписочной численности персонала в 40% компаний составляли от 5000 до 10000 рублей, а в 2021 году число компаний, которые тратят эту сумму, снизилось почти в два раз, до 21%. В текущем году затраты большинства (43%) компаний Северо-Запада страны составляют от 1000 до 5000 рублей. Количество компаний, которым покупка средств защиты от COVID-19 обходится на сумму свыше 50 тысяч рублей, за год не изменилась: 6%.  

Сколько средств организация потратила на обеспечение своих сотрудников средствами защиты от COVID-19 (маски, дезинфектанты, рециркуляторы воздуха и пр.) в расчете на одного сотрудника исходя из среднесписочной численности персонала:

Северо-Западный ФО

2020 

2021 

От 1 до 5 тыс. рублей 

23%

43%

От 5 до 10 тыс. рублей 

40%

21%

От 10 до 20 тыс. рублей 

20%

22%

От 20 до 50 тыс. рублей 

11%

8%

Свыше 50 тыс. рублей 

6%

6%

 

Самая распространенная сумма выплат по больничным по заболеванию COVID-19 в СЗФО – до 50 тысяч рублей (в 2020–28%, в 2021–40%). Доля выплат от 100 тысяч до 200 тысяч рублей за год выросла с 19% до 25%, а от 200 тысяч до полумиллиона рублей – с 20% до 22%. В прошлом году с суммой выплат от 500 тысяч рублей из-за ковида сталкивались 13% из опрошенных компаний, в текущем – лишь 6%.

Какая сумма выплат была по больничным по заболеванию Covid-19 за 2020 год по организации, среди тех, у кого были случаи больничных по Covid-19:

Северо-Западный ФО

2020 

2021 

До 50 тыс. рублей 

28%

40%

От 50 до 100 тыс. рублей 

20%

7%

От 100 до 200 тыс. рублей 

19%

25%

От 200 до 500 тыс. рублей 

20%

22%

От 500 до 1 млн рублей 

10%

5%

Свыше 1 млн рублей 

3%

1%

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