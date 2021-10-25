Компании СЗФО за год снизили расходы на закупку средств защиты от COVID-19

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, в какую сумму компаниям Северо-Запада России обошлись меры по профилактике COVID-19 среди сотрудников и сколько составили выплаты по больничным в связи с коронавирусом.

Опрос показал, что за год компании СЗФО стали тратить меньше денег на закупку средств защиты от COVID-19 для обеспечения своих сотрудников (маски, дезинфектанты, рециркуляторы воздуха и пр.). Так, в течение 2020 года затраты на закупку таких средств в расчете на одного сотрудника исходя из среднесписочной численности персонала в 40% компаний составляли от 5000 до 10000 рублей, а в 2021 году число компаний, которые тратят эту сумму, снизилось почти в два раз, до 21%. В текущем году затраты большинства (43%) компаний Северо-Запада страны составляют от 1000 до 5000 рублей. Количество компаний, которым покупка средств защиты от COVID-19 обходится на сумму свыше 50 тысяч рублей, за год не изменилась: 6%.

Сколько средств организация потратила на обеспечение своих сотрудников средствами защиты от COVID-19 (маски, дезинфектанты, рециркуляторы воздуха и пр.) в расчете на одного сотрудника исходя из среднесписочной численности персонала:

Северо-Западный ФО 2020 2021 От 1 до 5 тыс. рублей 23% 43% От 5 до 10 тыс. рублей 40% 21% От 10 до 20 тыс. рублей 20% 22% От 20 до 50 тыс. рублей 11% 8% Свыше 50 тыс. рублей 6% 6%

Самая распространенная сумма выплат по больничным по заболеванию COVID-19 в СЗФО – до 50 тысяч рублей (в 2020–28%, в 2021–40%). Доля выплат от 100 тысяч до 200 тысяч рублей за год выросла с 19% до 25%, а от 200 тысяч до полумиллиона рублей – с 20% до 22%. В прошлом году с суммой выплат от 500 тысяч рублей из-за ковида сталкивались 13% из опрошенных компаний, в текущем – лишь 6%.

Какая сумма выплат была по больничным по заболеванию Covid-19 за 2020 год по организации, среди тех, у кого были случаи больничных по Covid-19: