Компаний, где действует удалёнка, летом стало чуть больше, но работать дистанционно разрешают лишь избранным

По сравнению с февралем-мартом компаний, где действует удалёнка, стало чуть больше, но в подавляющем большинстве из них дистанционно работает менее 10% персонала. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором участвовали представители 1000 компаний из всех округов страны.

За полгода компаний, где есть удалёнка, стало больше на 3 процентных пункта. Судя по комментариям, основная причина — послабления, на которые некоторые работодатели пошли в связи с жарой: «Разрешено некоторым сотрудникам по состоянию здоровья». Впрочем, доля сотрудников, работающих дистанционно, мала: в 7 из 10 компаний она составляет менее 10%.

В Москве компаний, где есть удалёнка, больше, чем в Северной столице и регионах (46, 41 и 42% соответственно).

Дистанционно чаще всего трудятся программисты (в 27% организаций, где есть удалёнка), сотрудники отделов продаж (20%), бухгалтерия (16%) и кадры (11%).

Время проведения опроса: 11—22 августа 2023 года.