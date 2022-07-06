Компаний, где действует удалёнка, за 3 месяца стало меньше в 2 раза

Сотрудников возвращают в офисы: дистанционный формат работы сейчас практикует лишь каждая девятая компания. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Удалённые сотрудники, работающие из дома из-за пандемии, остались лишь в 11% компаний. В конце марта дистанционный характер работы действовал в каждой четвертой компании, а в разгар пандемии, в мае 2020 года, в 6 из 10 компаний.

В столицах работодателей, разрешающих удаленку, больше: 15% в Москве и 13% в Санкт-Петербурге. В регионах такой формат работы еще остался лишь в 7% предприятий и организаций.

Доля дистанционных сотрудников в штатной численности также сокращается: в каждой второй компании, где еще есть удалёнка, их менее 10%.

Чаще всего продолжают работать удаленно программисты, бухгалтеры и HR-менеджеры.