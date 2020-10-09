Компаний, оптимизирующих численность персонала, за месяц стало больше в 2 раза

Количество работодателей, проводящих небольшие сокращения штата в рамках оптимизации численности персонала, с сентября выросло с 7 до 14%. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работ «SuperJob», проведя опрос 500 представителей компаний и организаций из всех округов страны. Такой мониторинг рынка труда по ситуации с сокращениями сотрудников компания проводит с 2010 года.

Чаще всего о сокращениях говорили в декабре 2014 года: тогда лишь в 59% компаний сокращения не проводились и не планировались. Эта ситуация начала развиваться после присоединения Крыма и введения санкций: количество сокращений выросло в сентябре 2014 года, достигло максимального значения в декабре и начало снижаться лишь весной 2015 года.

Интересно, что в начале сентября 2020 года число сокращений снизилось до исторического минимума: 86% компаний отмечали, кто сокращения не проводятся и не планируются. Ослабление карантинных мер и частичное открытие границ привели к оживлению на рынке труда, а рекрутинговая активность работодателей даже превысила прошлогодние значения.

В октябре 2020 года на фоне новостей об ухудшении эпидемиологической обстановки число сокращений вновь выросло, однако пока компаний, где сокращения не проводятся и не планируются, — 78%, это чуть больше, чем в среднем по рынку труда за 10 лет (76%).