Компаний, работающих над удержанием персонала, стало больше

Кадровый голод заставляет компании прилагать больше усилий по удержанию персонала. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие представители 1000 работодателей из всех округов страны.

Если 11 лет назад об удержании персонала чаще всего говорили в контексте ключевых сотрудников, ценных и «узких» специалистов, то сегодня становится всё больше компаний, которые удерживают от увольнения буквально всех и каждого (12% в 2011 году и 25% сегодня).

Характеризуя работников, которых стремятся удержать от ухода, представители компаний называли не только руководителей, профессионалов своего дела, редких и «узких» специалистов, но и талантливых, перспективных, инициативных работников, сотрудников, приносящих прибыль или выращенных компаний, и даже просто позитивных «середнячков». Основная причина удержания — кадровый голод, но есть и не менее весомые факторы, в частности: дорогое обучение и адаптация, опасение утечки данных к конкурентам, понимание того, что текучесть кадров отражается на климате в коллективе и эффективности бизнес-процессов.

Опросы «SuperJob» показывают, что большинство написавших заявление «по собственному желанию» можно удержать, порой даже без дополнительных расходов, а предложив, к примеру, интересные проекты, переведя на удалёнку или изменив график работы. Универсальный же способ удержания — увеличение заработной платы.

Время проведения опроса: 12 ноября — 2 декабря 2024 года.