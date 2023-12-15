Компаний с удалёнкой за последние 4 месяца стало меньше

Компаний, где есть сотрудники, работающие на удаленке (в т.ч. за рубежом), по сравнению с августом, стало меньше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Работодателей, практикующих удалёнку, сейчас 37% (в августе было 43%). В 7 из 10 таких компаний дистанционно работают менее 10% персонала.

Чаще всего на удалёнке трудятся программисты, бухгалтеры, инженеры, сотрудники отделов продаж и клиентские менеджеры.

Компаний, где есть сотрудники, работающие удалённо из-за рубежа, также стало меньше: 6% сейчас против 9% в июне этого года.

Время проведения опроса: 2 ноября — 12 декабря 2023 года.