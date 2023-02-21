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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.23 18:00

Компаний, установивших корпоративные мессенджеры, стало больше, но сотрудники используют их наравне с общедоступными мессенджерами

Женщины в рабочих чатах проводят на четверть больше времени, чем мужчины. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» рпо итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

В январе прошлого года каждая вторая компания использовала для рабочих коммуникаций только общедоступные бесплатные сервисы типа WhatsApp, Viber и Telegram, в 3 из 10 компаний персонал переписывался и в корпоративных, и в общедоступных мессенджерах, 8% — только в корпоративных. Сейчас ситуация изменилась: предприятий и организаций, использующих только общие мессенджеры, стало меньше (44%), использующих и общедоступные, и корпоративные мессенджеры — больше (38%). Число компаний, где персоналу можно общаться только в корпоративных чатах, практически не изменилось (7%). Это позволяет полагать, что бизнес переходит на закрытые и защищенные каналы рабочей коммуникации, но персонал пока пользуется ими наравне с общедоступными.

Переписка по рабочим вопросам в сервисах обмена сообщениями занимает у среднестатистического россиянина около 21% рабочего времени. Женщины тратят на мессенджеры больше времени: 24%, в то время как по средним оценкам мужчин, переписка занимает 19% рабочего дня. Каждая десятая сотрудница утверждает, что тратит на мессенджеры и чаты с коллегами и руководством более половины рабочего времени.

Время проведения опроса: 11 января — 17 февраля 2023 года.

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