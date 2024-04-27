Компания «АтомЭнергоСбыт» стала лауреатом международной премии «СХ World Awards -2024»

Торжественная церемония вручения премии состоялась 24 апреля в Москве.

АО «АтомЭнергоСбыт» завоевало высокое одобрение жюри международной премии в индустрии клиентского опыта «СХ WORLD AWARDS» сезона 2023/2024. Проект компании «Мобильный ЦОК «АтомЭнергоСбыта» удостоился звания лауреата в номинации «Лучший офлайн клиентский опыт-2024».

«Мы постоянно улучшаем качество клиентского обслуживания, доступность наших услуг в отдаленных районах в регионах нашего присутствия. Задача компании - делать жизнь клиентов легче и удобнее, и все наши решения созданы для комфорта людей», - отметили в АО «АтомЭнергоСбыт».

Как сообщает пресс-служба АО «АтомЭнергоСбыт», ранее компания стала лауреатом международной премии «СХ WORLD AWARDS» в сезоне 2022/2023 в номинации «Лучший офлайн клиентский опыт» с проектом «ЦОК – как центр социального притяжения». А по итогам 2021-2022 гг. стал лауреатом премии «СХ WORLD AWARDS» в номинации «Лучший пользовательский опыт» за свое мобильное приложение.

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».