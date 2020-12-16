Компания «Circle K Россия» завершила сделку по приобретению сети АЗС «Спецтехнология» в Мурманской области

Компания «Circle K Россия» завершила сделку по покупке сети автозаправочных станций «Спецтехнология» в Мурманске и Мурманской области, увеличив своё присутствие в регионе до 14 автозаправочных станций, а общее количество АЗС в России до 38. В период с января по апрель 2021 года будет реализован процесс перехода станций под управление «Circle K Россия».

«Для российского бизнес-подразделения это важный шаг в развитии. – сказал генеральный директор «Circle K Россия» Юрий Брянцев, – Мурманск и Мурманская область – по сути являются материнским регионом для компании «Circle K в России», сеть АЗС работает на рынке региона уже более 27 лет и за это время стала неотъемлемой частью жизни города и горожан, я уверен, что расширение нашего присутствия в регионе положительно повлияет на жизнь города и его жителей».

В соответствии с договором между «Circle K Россия» и компанией «Спецтехнология» после оформления сделки «купли-продажи» сеть АЗС «Спецтехнология» будет работать под своим брендом в течение 4-х месяцев, после этого все АЗС приобретут уже известные жителям Мурманска и области красно-оранжевые цвета «Circle K».