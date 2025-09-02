ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫНачалась регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации»
Мурманская область. Арктика (16+)02.09.25 17:30

Компания «ФосАгро» поздравила учеников и студентов подшефных образовательных учреждений Кировска и Апатитов с Днём знаний

В новом учебном году в Кировске и Апатитах первый звонок прозвенел для более чем 800 первоклассников. Все они в День знаний получили подарки от компании «ФосАгро» - наборы канцелярских принадлежностей. В них ребята найдут тетради, обложки, альбом, цветные карандаши и краски, письменные принадлежности в пенале-тубусе и расписание уроков - всего более 40 необходимых в учебе предметов.

Однако, задолго до праздника Кировский филиал АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») приложил все усилия к тому, чтобы ученики и студенты подшефных образовательных учреждений в первый день осени пришли в обновленные учебные пространства.

Так, в «ФосАгро-школе» №5 города Кировска минувшим летом появились новые спортивные и игровые площадки, а также городок для силовых упражнений, который включает в себя беговые дорожки и полосу препятствий. Значительные перемены и в самой школе. На третьем этаже отремонтировали 12 кабинетов: это первые классы и профильные – математика, химия, физика. Заменили стеклопакеты, установили ударостойкие плинтусы, стены покрыли штукатуркой в корпоративных цветах «ФосАгро». Современные инсталляции появились в коридорах начальной школы.

В «ФосАгро-школе» №15 города Апатиты капитальный ремонт прошёл в 11 кабинетах, а в 6 классах полностью заменили освещение. На всех этажах проведён косметический ремонт: покрашены лестницы, коридоры и учебные помещения.

- Мы очень рады сотрудничеству с компанией «ФосАгро», благодаря которому в этом году мы провели капитальный ремонт медицинского и процедурного кабинетов по всем требованиям СанПиНа, также отремонтировали кабинеты психолога и логопеда, кабинет IT-инженера и один из школьных туалетов, – говорит директор «ФосАгро-школы» №15 Галина Кудюмова. – В рамках проекта «ФосАгро-школа» мы приобрели два комплекта школьной мебели в учебные классы.

В филиале Мурманского арктического университета в городе Кировске также произошли заметные перемены. В частности, в третьем корпусе подшефного «ФосАгро» колледжа провели косметический ремонт, отремонтировали кровлю второго корпуса, где находятся столовая, библиотека и тренажёрный зал. Здесь же обновили около 20 служебных помещений, кабинетов и лабораторий, а также актовый зал, музей, рекреации и лестничные марши. Кроме этого, в колледже установили новейшую автоматическую пожарную сигнализацию.

Однако, куда более заметные изменения в этом году происходят в филиале МАУ в городе Апатиты. Здесь компания «ФосАгро» совместно с правительством Мурманской области приступили к созданию практикоориентированной образовательной системы. В рамках проекта компания в течение ближайших трёх лет выделит на ремонт и оснащение корпусов вуза, строительство нового общежития, новых лабораторий и подземного учебного полигона на территории Расвумчоррского рудника Кировского филиала АО «Апатит» 3 млрд 54 млн рублей.

В День знаний с праздником студентов вуза поздравил директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

- Сегодня для вас - особый день, ведь вы сделали первый осознанный шаг во взрослую жизнь. Вы выбрали профессию – дело, которое ляжет в основу всей вашей трудовой биографии. И я искренне рад, что этот шаг вы сделали именно здесь, в филиале Мурманского арктического университета в городе Апатиты, – кузнице кадров легендарного, трижды орденоносного горно-обогатительного комбината «Апатит», - сказал, обращаясь к первокурсникам вуза, Андрей Абрашитов. - Мы ставим перед собой очень серьёзные задачи в развитии вуза, которые преследуют главную цель – мы стремимся создать здесь, в Апатитах, передовую Высшую горную школу, которая могла бы на равных конкурировать с лучшими университетами страны. Мерилом успеха здесь будет качество ваших знаний, качество подготовки горных инженеров нового поколения. И я не сомневаюсь в том, что уже через несколько выпусков вся горнодобывающая отрасль будет с уважением говорить об апатитской горно-инженерной школе.

- Прошедшая приёмная кампания поддержала позитивную тенденцию к росту числа студентов вуза на очной форме обучения. В этом году их число выросло почти на 15%. Возрос и конкурс на одно место – в 2,5 раза. В целом же сегодня мы приняли 330 первокурсников. При этом лидирующие позиции среди всех направлений обучения, которые предлагает наш филиал, заняло направление «Горное дело» - здесь будет учиться свыше 10% от общего числа студентов набора 2025 года, - рассказала директор филиала Мурманского арктического университета в городе Апатиты Ольга Островская.

 

 

Фото предоставлено пресс службой компании «ФосАгро».

