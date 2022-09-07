Компания» «ГТЛК» планирует запустить угольный терминал порта «Лавна» во второй половине 2023 года

Строительная готовность порта «Лавна» составляет 47%, сообщил генеральный директор АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) Евгений Дитрих. «Мы планируем запустить угольный терминал во второй половине 2023 года. На текущий момент строительная готовность объекта составляет 47%. В современных реалиях особое значение приобретают ключевые преимущества порта «Лавна» – это, в первую очередь, наличие прямого выхода к нейтральным водам. Кроме того, порт является глубоководным и незамерзающим, что позволяет круглогодично принимать суда с максимальной осадкой и грузоподъёмностью 150 тысяч тонн. Сейчас мы прорабатываем расширение номенклатуры грузов, перерабатываемых в порту «Лавна», в рамках дальнейшего развития проекта», - заявил он.

Как пишет «ПортНьюс», также инициирована разработка новой программы льготного лизинга судов с привлечением средств ФНБ, которая позволит в ближайшие 10 лет поставить порядка 346 судов разных типов. По программе предполагается строительство 151 грузового судна, в том числе не менее 46 крупнотоннажных судов. Они смогут использоваться на маршруте Северного морского пути, заходить в «Лавну».

«Рассчитываем, что все эти меры в синергии позволят одновременно повысить транспортную независимость РФ и наладить экспортные поставки на новые рынки – в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в Индию», - сказал глава ГТЛК.

Напомним, порт «Лавна» станет одним из транспортных узлов на маршруте Северного морского пути (СМП). Проект комплекса перегрузки угля «Лавна» является составной частью проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», который реализуется в соответствии с государственной программой РФ «Развитие транспортной системы». Основной целью плана развития Мурманского транспортного узла является создание круглогодично действующего глубоководного морского хаба – центра по переработке нефтеналивных грузов, перевалке угля и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор «Север‒Юг».

Запуск рабочего движения в направлении угольного терминала запланирован в декабре 2023 года, ввод объекта в эксплуатацию – в декабре 2024 года. На реализацию проекта, касающегося угольного терминала, предусмотрены внебюджетные средства в рамках концессионного соглашения, заключенного между Росморречфлотом и ООО «Морской торговый порт «Лавна». Мощность угольного перегрузочного комплекса составит 18 млн тонн в год.

Возведение ближних железнодорожных подходов протяженностью 46 км осуществляется за счет бюджетных средств и предусматривает строительство четырех новых железнодорожных станций, 112 искусственных сооружений, 11 мостов и путепроводов, двух автодорожных путепроводов, двух автодорожных путепроводов тоннельного типа и реконструкцию станции Выходной.

Провозная способность подходов к Мурманску в 2024 году составит 45 млн тонн в год, включая 18 млн тонн в год – к угольному терминалу «Лавна».