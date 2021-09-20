Компания из Мурманской области стала призёром окружного этапа конкурса «Экспортёр года»

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортёр года» определила 11 победителей в Северо-Западном федеральном округе. Компания из Мурманской области заслуженно заняла призовое место в одной из номинаций.

Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

«Сейчас в России всё больше внимания уделяется развитию экспорта, это одна из стратегических задач, закрепленная в национальном проекте. Для поддержки экспортноориентированного бизнеса мы создали конкурс «Экспортёр года», который показывает смелость и отважность наших предпринимателей, вдохновляя всё больше бизнесменов России становиться на следующую ступень развития своего дела и начинать экспортировать. Плох тот предприниматель, который не хочет стать экспортёром, и плох тот экспортёр, который не хочет стать победителем конкурса «Экспортёр года», – подчеркнула генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

В номинации «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «малое и среднее предпринимательство» победил ООО «Рыбные Мануфактуры Мурманск» – фабрика по переработке рыбы тресковых пород. Компания оснащена современными, полностью автоматизированными линиями по дефростации, филетированию и замораживанию рыбной продукции. В дальнейшем победил ООО «Рыбные Мануфактуры Мурманск» примет участие во втором, федеральном этапе, сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.