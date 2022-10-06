Компания «Норебо» приступила к подготовительным работам по проекту строительства рефрижераторного морского терминала «Ударник» в селе Минькино

К текущему дню на территории произведён ряд восстановительных работ: сбор, вывоз и утилизация мусора, восстановление дороги, очистка ручейного водоёма, проектирование и установка ливневого отвода. Реализация проекта предусматривает поэтапный ввод мощностей в эксплуатацию.

Как сообщает пресс-служба «Норебо», «Ударник» станет одним из крупнейших терминалов по перевалке рыбопродукции и комплексному обслуживанию промыслового флота. Проект входит в территорию опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики». Строительство терминала ведётся для максимизации эффективности перевозок по Северному морскому пути. «Ударник» будет оказывать услуги по погрузо-разгрузочным работам, складированию и хранению замороженных и охлажденных грузов.

Планируется, что в рамках реализации проекта появятся контейнерный терминал и автоматизированный промышленный холодильник. Холодильные ёмкости составят 35 тысяч тонн единовременного хранения: 25 тысяч тонн в причальной зоне, 10 тысяч тонн ‒ на тыловой площадке. Автоматизированный холодильный комплекс в 10 тысяч тонн будет запущен в 2023 году. Предполагаемый грузооборот терминала оценивается в 800 тысяч тонн грузов в год.

Ранее сообщалось, что объёмы инвестиций в проект рефрижераторного морского терминала для рыбопромысловых компаний «Ударник» составят 3,9 млрд рублей.