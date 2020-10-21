Компания «Норникель» передала Мончегорску партию аппаратов ИВЛ

Компания «Норникель» приобрела для Мончегорской центральной районной больницы 21 аппарат ИВЛ российского производства, предназначенный для лечения больных коронавирусной инфекцией.

- Сейчас они проходят распределение по отделениям больницы – сообщил заместитель генерального директора по региональной политике и корпоративным проектам Кольской ГМК Максим Иванов. - Основная часть аппаратов прежде всего поступит в отделение для лечения больных с коронавирусной инфекцией, которое создано в Мончегорской больнице в этом году при поддержке компании «Норникель».

Новые аппараты имеют все необходимые параметры для вентиляции легких и оценки состояния здоровья пациента. Кроме того, они оснащены современным сенсорным управлением, дисплеем, который отображает все параметры и респираторную графику, их можно настроить под индивидуальные особенности больного, в том числе под форму грудной клетки, объем лёгких.

- Эта техника проста в сборке и не требует специальных настроек, установки дополнительного программного обеспечения, - подчеркнул главный врач Мончегорской ЦРБ Сергей Лялюшкин. - Благодаря правительству региона, «Норникелю» и Кольской ГМК сегодня мы имеем достаточный запас аппаратов ИВЛ на случай значительного увеличения количества тяжелых пациентов.

Помощь «Норникеля» и Кольской ГМК в борьбе с пандемией носит системный характер. В общей сложности на борьбу с коронавирусом в регионах присутствия «Норникель» выделил более 20 млрд рублей. Эти средства направляются в том числе на оснащение больниц, помощь учреждениям образования, городским организациям, предпринимателям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В частности, в Мончегорской ЦРБ усилиями «Норникеля» и Кольской ГМК созданы ковидное отделение и лаборатория, где ежедневно проводят несколько сотен анализов на коронавирус. Компания также оказала помощь больнице с ремонтом компьютерного томографа: дорогостоящие детали закуплены и уже поступили в Мончегорск. После того, как специалисты установят их и настроят оборудование, томограф снова будет в строю.