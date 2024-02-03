Компания «НОВАТЭК-Мурманск» через суд взыскала с Росимущества 15,7 млн рублей за неправильный расчёт арендной платы

Арбитражный суд Мурманской области удовлетворил иск ООО «НОВАТЭК-Мурманск» к межрегиональному территориальному управлению (МТУ) Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия о взыскании 15,688 млн рублей, говорится в решении суда.

Как сообщает interfax-russia.ru, предметом спора стала арендная плата за 2022 год на земельный участок, на котором расположен Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС).

Как установил суд, в 2016 году «Кольская верфь» (в настоящее время переименована в «НОВАТЭК-Мурманск») по договору с Минприроды Мурманской области получила в аренду на 25 лет лесной участок площадью 42 га. Арендная плата составляла 737 тысяч рублей в год. В 2017 году по распоряжению правительства РФ участок перешёл в категорию промышленных земель «для размещения объектов Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений». Вместе с этим МТУ получило права арендодателя.

В 2019 году размер арендной платы составил 19,698 тысячи рублей.

В 2023 году «НОВАТЭК-Мурманск» обратился в МТУ, полагая, что арендная плата на спорный земельный участок подлежит расчёту 1,5% кадастровой стоимости. В претензии компания требовала вернуть излишне внесённую арендную плату. Поскольку претензию не удовлетворили, компания обратилась в суд.

В суде МТУ Росимущества не соглашалось с требованиями «НОВАТЭК-Мурманск», полагая, что компания не доказала, что спорный участок находится в пределах береговой линии и неделим.

Однако в суде эти факты были доказаны. Суд также указал, что для «НОВАТЭК-Мурманск» есть ограничение на приобретение земельного участка в собственность. Поэтому в спорный период арендная плата должна составлять 1,5% от кадастровой стоимости.

По решению суда МТУ Росимущества в Мурманской области и Карелии обязано выплатить компании «НОВАТЭК-Мурманск» 15,688 млн рублей неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.