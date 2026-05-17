Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области

«НОВАТЭК» после введения запрета Евросоюза на перевалку сжиженного природного газа из России смог наладить регулярную перегрузку в Мурманской области.

Как сообщает «РБК», компания задействовала две точки — в районе Кильдина для газа с проекта «Ямал СПГ» и Ура-Губы - для грузов с «Арктик СПГ 2».

Напомним, ранее «НОВАТЭК» для перевалки в основном использовал мощности в бельгийском порту Зебрюгге.

За январь–апрель текущего года через эти мощности в сумме прошло более 2 млн тонн сжиженного природного газа, свидетельствуют данные консультационного центра «Гекон». За аналогичный период прошлого года объём был примерно на 40% ниже.

