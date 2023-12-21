Компания «НОВАТЭК» объявляет форс-мажор по проекту «Арктик СПГ 2» из-за американских санкций

По сообщению агентства «Bloomberg», «НОВАТЭК» направил уведомление о форс-мажоре некоторым покупателям сжиженного природного газа (СПГ) с будущего проекта «Арктик СПГ 2», поскольку санкции, введенные США, угрожают началу поставок.

Уведомление о форс-мажоре последовало после того, как США ввели санкции в отношении «Арктик СПГ 2», пишет агентство со ссылкой на четырёх источников. «Интерфакс» направил запрос в «НОВАТЭК», чтобы получить подтверждение.

США ввели санкции против «Арктик СПГ 2» в ноябре текущего года. Ранее были наложены санкции на ООО «Арктическая перевалка», владеющего терминалами по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, а также подрядчиков проекта.

Этот шаг может быть связан с позицией банков и судовладельцев, которые опасаются, что оказание финансовых и транспортных услуг после введения санкций против проекта может создавать для них риски, говорят источники «Интерфакса» на рынке. Они также осведомлены об объявлении форс-мажора.

По словам источников, «НОВАТЭК» пока взял паузу, чтобы разрешить проблему, объявив форс-мажор и снимая тем самым риски штрафов в случае задержки поставок.