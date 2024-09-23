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Мурманская область. Арктика (16+)23.09.24 16:00

Компания «НОВАТЭК» пересматривает планы развития СПГ-проектов в Мурманске и на Ямале?

По данным издательства «Коммерсант», на фоне санкционных ограничений начал пересматривать планы по строительству своих перспективных крупнотоннажных СПГ-проектов в Мурманске и Сабетте. Работы по «Мурманскому СПГ» и «Обскому СПГ», как утверждают источники «Ъ», пока заморожены. Проработка Обского газохимического комплекса (ГХК) продолжается, но с возможностью перепрофилирования проекта под производство аммиака и карбамида. Эксперты считают перепрофилирование логичным из-за слабой доступности технологий для исходной версии проекта и более удобного маркетинга карбамида.

Из-за давления санкций лидер российского рынка СПГ — «НОВАТЭК» ищет альтернативные варианты монетизации своих газовых запасов и пересматривает перспективные экспортные проекты, говорят источники «Ъ», знакомые с планами компании. В «НОВАТЭКе» на запрос «Ъ» не ответили.

Как утверждают источники «Ъ», дальнейшая проработка крупнотоннажных проектов «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ» пока приостановлена, активные работы ни по одному из них не ведутся.

У собеседников издания нет понимания, когда «НОВАТЭК» вернётся к их разработке, поскольку сейчас компания в основном сосредоточена на достройке «Арктик СПГ-2» и налаживании отгрузок с проекта. В компании, по словам источников «Ъ», понимают, что все будущие проекты компании по экспорту СПГ окажутся под санкциями. Также неясно, на какой площадке строить танкеры ледового класса для арктических проектов, как их финансировать и как организовывать трейдинг.

Напомним, «Мурманский СПГ», состоящий из трех линий по 6,8 млн тонн, и «Обский СПГ» на 6 млн тонн должны были стать следующими после «Арктик СПГ-2» проектами «НОВАТЭКа». «Обский СПГ» должен был реализовываться в Сабетте в паре с Обским ГХК. По последним публичным заявлениям главы «НОВАТЭКа» Леонида Михельсона, компания планировала принять обязательные инвестиционные решения по «Мурманскому СПГ» и «Обскому СПГ» уже в этом году. Проект Обского ГХК, по его словам, отправился на перепроектирование (уже была пройдена стадия FEED), поскольку компания хотела отказаться от использования европейского оборудования.

24 июня ЕС запретил новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг, необходимых для завершения строительства «Мурманского СПГ» и «Обского СПГ». Из-за тотальных санкций США проект «НОВАТЭКа» «Арктик СПГ-2», где уже запущена первая линия, а вторая готовится к установке, испытывает сложности с отгрузкой сырья. Как писал «РБК», компания планирует перенести срок запуска третьей линии завода с 2026 на 2028 год.

Отметим, «Мурманский СПГ» считался наиболее перспективным проектом компании, особенно в условиях санкционных ограничений.

До последнего времени «НОВАТЭК» активно занимался проработкой проекта. Например, он уже получил разрешение на экспорт СПГ с «Мурманского СПГ» без привязки к месторождению — «НОВАТЭК» будет забирать газ для этого проекта из ЕСГ «Газпрома». Но сохраняется неопределенность со строительством газопровода-отвода Волхов—Мурманск—Белокаменка протяженностью 1,3 тысячи км, который планировалось построить для подачи газа на «Мурманский СПГ». Правительство разрешило «НОВАТЭКу» строить газопровод мощностью 41 млрд кубометров (около 30 млрд кубометров предназначались СПГ-заводу, 10 млрд — для газификации Мурманска и Карелии) самостоятельно, а затем продать его в рассрочку «Газпрому». Но, как утверждают собеседники «Ъ», сейчас работы по строительству трубы также приостановлены.

В марте директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго РФ Артем Верхов заявлял, что работы по трубе уже ведутся и что власти «приступили совместно с регионами к разработке плана мероприятий по газификации Карелии и Мурманска». В «Газпроме» и Минэнерго на запрос «Ъ» о текущем состоянии стройки не ответили. В 2023 году «Газпром» начинал проектировать газопровод Мурманск—Волхов, предварительно оценивая его стоимость в 350 млрд рублей. Проект буксует долгие годы из-за нехватки потребителей в регионе, возведение «Мурманского СПГ» устраняло эту проблему.

Наверное, самые чувствительные для России санкции за весь текущий год касаются включения китайской компании «Penglai Jutal Offshore Engineering» (PJOE) в список SDN, считает Виктор Катона из «Kpler». Именно она первой из китайских изготовителей модулей для технологических линий «Арктик СПГ-2» попала под санкции и именно после этого другие компании из КНР, например, «Wison», отказались от поставок модулей в РФ. По мнению господина Катоны, законтрактовать технологию и производство не представляется непреодолимым препятствием, однако нужно сделать так, чтобы контрагент не попал под санкции США.

Фото: https://www.rosmorport.ru/filials/mur_news_main/55071/#media-5

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