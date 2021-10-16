Компания «НОВАТЭК» профинансирует программу подготовки в колледжах Мурманской области кадров для Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений

Компания «НОВАТЭК» профинансирует программу подготовки в колледжах региона высококвалифицированных кадров для Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Белокаменке. Такие договоренности были достигнуты в ходе вчерашней встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона.

«С учётом нашей договоренности с Леонидом Викторовичем мы вместе с нашими колледжами отработаем специальную программу подготовки высококвалифицированных кадров для этого уникального проекта. Зарплаты здесь высокие, условия для работы хорошие, и, главное, что это технологически совершенно другой уровень. Программа будет полезна всем нашим ребятам, которые сегодня хотят получить профессию и достаточно зарабатывать. Для нас принципиально важно, чтобы именно жители Мурманской области получали эти рабочие места. И руководитель компании «НОВАТЭК» эту инициативу поддержал», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, встреча главы региона с главой компании «НОВАТЭК» состоялась 15 октября на площадке ЦСКМС перед началом форума подрядных организаций, участие в котором приняли подрядчики «НОВАТЭКа» в области проектирования, строительства и поставок оборудования и материалов. На форуме обсуждались перспективные проекты компании, планы капитального строительства, вопросы локализации и импортозамещения, а также актуальные вопросы, связанные с реализацией действующих проектов. С докладами выступили руководители «НОВАТЭКа» и его дочерних обществ и совместных предприятий, заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представители промышленных и подрядных предприятий.

«Мы уже третий раз собираем форум, и в первый раз – в ЦСКМС в Белокаменке. На этих встречах мы детально обсуждаем вопросы реализации наших СПГ-проектов с отечественными производителями оборудования, проектировщиками и подрядными организациями, – отметил председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. – Одна из наших важнейших задач – завоевание значимой доли мирового рынка СПГ. Это можно обеспечить за счёт максимальной доли локализации производства оборудования и импортозамещения при реализации масштабных СПГ-проектов, что снижает капитальные затраты и повышает конкурентоспособность российского СПГ. Совместная работа при поддержке правительства позволит сформировать новый СПГ-сектор российской промышленности».

«Сегодня мы все горды реализацией проекта ЦСКМС. Он важен не только для нашей области – мы получаем прямо сейчас экономический эффект от его реализации, но это важнейший проект и для всей нашей страны», - подчеркнул в начале своего доклада Андрей Чибис.

«Прорыв на рынке СПГ – это одна из 42 инициатив, которая была совсем недавно утверждена председателем правительства. Основная цель инициативы – увеличение доли российского оборудования при реализации проектов по производству СПГ на территории Российской Федерации. Мы будем решать три базовых задачи: это разработка критериев локализации, разработка собственного оборудования, а также требований и норм в области промышленной и пожарной безопасности», – отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.